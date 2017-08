Klímaváltozás

A tavalyi év volt a legforróbb

A tavalyi év volt a legforróbb a rendszeres mérések kezdete óta, valamint sorban a harmadik, amikor megdőlt a globális átlaghőmérséklet rekordja - erősítette meg egy átfogó, részletes nemzetközi jelentés, amelyet az Amerikai Meteorológiai Társaság (AMS) tett közzé portálján csütörtökön.



A hőség a hosszú ideje tartó globális felmelegedés és az erős El Nino-hatás együttes eredménye volt - foglalta össze a BBC.



Rekordmagas volt a globális szárazföldi és tengeri hőmérséklet, a tengerszint és az üvegházhatású gázok koncentrációja is - áll a State of the Climate in 2016 című nemzetközi jelentésben, amelyet egy kormányhivatal, amerikai Országos Óceán- és Légkörkutató Hivatallal (NOAA) koordinált több mint 60 ország csaknem 500 tudósa közreműködésével.



A tanulmány adatai szerint 2016 megelőzte 2015-öt, így a legforróbb év lett a rendszeres mérések óta eltelt 137 évben.



Új magasságokba emelkedett a jelentősebb üvegházhatású gázok, a szén-dioxid, a metán és a nitrogén-oxid légköri koncentrációja. A szén-dioxid koncentrációja globálisan 402,9 ppm (parts per million, az egész milliomod része) volt, vagyis először haladta meg a modern légköri mérések kezdete óta a 400 ppm-et, valamint a jégben mért, akár 800 ezer évre visszanyúló értékeket - írta a NOAA.



"A klímaváltozás az emberiséget és a földi életet fenyegető veszélyek egyik legnagyobbika" - áll a jelentésben.