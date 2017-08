Klíma

Az évszázad végére eltűnhetnek a svájci gleccserek

Még a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére tett legnagyobb erőfeszítések árán sem lehet megakadályozni, hogy 2100-ra eltűnjön a svájci gleccserek 80-90 százaléka - írta a Tages-Anzeiger című svájci lap Matthias Huss, a zürichi Szövetségi Műszaki Főiskola (ETH) glaciológusának elemzésére hivatkozva.



A kutató megállapításai szerint a svájci gleccserek kiterjedése a kis jégkorszak idején, 1850 körül volt a legnagyobb, területük akkoriban elérte az 1735 négyzetkilométert, ami megfelel Zürich kanton méretének.



Mostanra azonban már csak 890 négyzetkilométer lett a gleccserek kiterjedése, 166 év alatt tehát a felére csökkent a méretük.



A jégmennyiség is drámaian csökkent: becslések szerint 1850-ben még körülbelül 130 köbkilométer volt, 2016-ban viszont már 60 százalékkal kevesebb, mindössze 54 köbkilométer. Tavaly majdnem egy köbkilométernyi térfogatot, azaz mintegy 900 milliárd liternyi vizet veszítettek a gleccserek Svájcban.



Mindez a gleccserek számának csökkenését is eredményezte: 1973-ban még 2150 gleccsert tartottak számon, jelenleg már csak 1400-at.



A gleccserek olvadása érezhetően hozzájárul a tengerszint emelkedéséhez is, ami 2100-ig 30-100 centiméter között lehet.



A gleccserek évmilliók óta olvadnak, 20 ezer évvel ezelőtt például még Svájc teljes területét jég fedte, az utóbbi 150 évben azonban felgyorsult az atmoszféra felmelegedése és ezzel együtt a gleccserek olvadása is.