Lángokban áll a francia Riviéra és Korzika - videó!

Több száz tűzoltó küzd a lángokkal a dél-franciaországi Riviéra régiójában és Korzika szigetén. A tűz több mint 4000 hektárt pusztított el két nap alatt.

Video shows flames rising close to the road as wildfires sweep across parts of southern France and island of Corsica https://t.co/P5MQqLC7km pic.twitter.com/ApFiK1GKu0