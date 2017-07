Aktív a szupervulkán?

Hat hét alatt 1400 földrengés rázta meg a Yellowstone Parkot

A Wyoming, Montana és Idaho területére is kiterjedő Yellowstone Nemzeti Park a világ egyik legnagyobb ősi szupervulkánján fekszik. 2017.07.26 14:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A június 12. óta eltelt hat hétben nagyjából 1400, többségében apró földrengést mértek az Egyesült Államok nyugati vidékén elterülő Yellowstone Nemzeti Parkban.



A földmozgássorozatot a Montana délnyugati részén fekvő Hebgen-tó környékén észlelték. Ezt a vidéket 1959-ben rázta meg egy hatalmas erejű földrengés, amely 28 ember halálát okozta. A területet megfigyelő geológusok szerint azonban ilyen erejű rengésre nem kell számítani a közeljövőben - olvasható a New Scientist tudományos hírportálon.



"Ekkora erejű földrengést megelőzően általában nincs ilyen rezgéssorozat, ráadásul 1959 óta nem halmozódott fel elég energia a mélyben egy újabb hatalmas földmozgáshoz" - mondta Jacob Lowenstern, a Kaliforniában működő amerikai földtani intézet (USGS) munkatársa, aki a Yellowstone Vulkánmegfigyelő Intézet vezetője is egyben. A szakember szerint nagyjából 200 évre vagy még többre van szükség ennyi energia felhalmozódásához.



"Ez egy nagyszabású rengéssorozat, de nem a legnagyobb, amelyet eddig észleltünk a parkban" - jegyezte meg Jamie Farrell, a Utahi Egyetem munkatársa, hozzátéve, hogy a területen "egészen megszokott" ez a természeti jelenség.



A szakember szerint nagyon kicsi az esély arra, hogy a rengések a park felszíne alatt húzódó szupervulkán aktivitására utalnak. "A lényeg, hogy a látogatóknak egyáltalán nem kell tartaniuk attól, hogy esetleg vulkánkitörés következik be a Yellowstone Nemzeti Parkban" - húzta alá a szakember. Lowenstern szerint a rengések még várhatóan egy hónapig folytatódnak.



A Wyoming, Montana és Idaho területére is kiterjedő Yellowstone Nemzeti Park a világ egyik legnagyobb ősi szupervulkánján fekszik. Ezek a képződmények nem rendelkeznek a megszokott heggyel a kráterük körül, így nem is észlelhetők könnyen. A szupervulkánok átlagosan több mint ezer köbkilométer anyagot lövellnek ki egyetlen kitörés során.



A Yellowstone föld alatti tűzhányójának legpusztítóbb kitörése kétmillió évvel ezelőtt volt. A kitörés nyomán Észak-Amerika mintegy felét beterítette a hamu és a prehisztorikus állatok egészen a mai Nebraskáig terjedő területen elpusztultak.