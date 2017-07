Együttélés

Fontosak a cápák a korallzátonyoknak

A Nyugat-ausztráliai Egyetem hétfőn mutatta be kutatásának eredményeit, amelyek szerint a ragadozó halak kiemelt szerepet játszanak a korallzátonyok ökoszisztémájában.



A cápák olyan kisebb ragadozó halakkal táplálkoznak, amelyek a koralloknak fontos növényevő állatokat pusztítanak el. Ezek az apró növényevők pedig azért fontosak, mert algákat is esznek, ezáltal megakadályozzák, hogy azok túlszaporodjanak a fiatal korallokon.



A tudósok a kontinens északi részén végeztek vizsgálatokat, így a Nagy-korallzátonyon is, amely jelenleg súlyos korallfehéredésben szenved. A szakértők négy hónapot töltöttek a nyugati parton lévő Broome és a keleti parti Cairns közötti területen.



“Ahol sok a cápa, ott egészségesebbek a korallok” – foglalta össze Jessica Meeuwig, a program vezetője.



A tanulmány szerint azok a korallzátonyok, ahol nagyobb a cápapopuláció, gyorsabban gyógyulnak fel a fehéredésből, és ritkábban betegszenek meg.