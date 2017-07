Világvége

Megújult a VÉSZ, a katasztrófavédelem ingyenes veszélyhelyzeti alkalmazása

Megújult a VÉSZ, a katasztrófavédelem ingyenes veszélyhelyzeti alkalmazása

A katasztrófavédelem 2013 novemberében indította útjára veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatását, az alkalmazás üzemszerű tesztidőszaka 2014 januárjában fejeződött be, azóta élesben fut, és több mint 53 ezer felhasználó töltötte le. Az elmúlt hónapokban zajló fejlesztésnek köszönhetően egy, a korábbinál jóval több funkcióval rendelkező mobilalkalmazás született.



Az előző applikációhoz képest komoly újítás, hogy a híreket frissíteni lehet, így az elhúzódó eseményekről készített tudósítások sokkal áttekinthetőbbé, könnyebben nyomon követhetővé válnak. Lehetőség lesz az egyes híreket másokkal megosztani, így azok a családtagok, ismerősök is értesülhetnek a fontosabb eseményekről, akik nem felhasználói a VÉSZ alkalmazásnak. Szintén újdonság, hogy külön aloldalon jelennek meg a meteorológiai riasztásokról szóló hírek, így a felhasználó az alkalmazás többi részétől függetlenül eldöntheti, kíván-e értesülni a veszélyes időjárási jelenségekről.



A katasztrófavédelem és a Terrorelhárítási Központ együttműködése alapján az alkalmazás révén a lakosság azonnal értesülhet a TEK hasznos közlendőiről, biztonságot érintő információkról, esetleges veszélyhelyzetekről is. Mindemellett új külsőt is kapott, a szó szoros értelmében színesebb lett az applikáció, ami a látvány mellett a könnyebb eligazodást is segíti. A megújult alkalmazás Androidon a 4.0 operációs rendszertől, iOS operációs rendszerű okostelefonokon pedig 9.0-tól, valamint táblagépeken érhető el július 10-től, ettől a naptól a korábbi verzióra már nem érkeznek új hírek.



Azokon a készülékeken, amelyeken már fut a VÉSZ korábbi változata, frissítés szükséges. A megújult alkalmazás VÉSZ néven található meg a Google Play, illetve az Apple Store áruházban, és díjmentesen tölthető le azon készülékekre is, amelyekre ezidáig még nem telepítették az applikáció korábbi verzióját.