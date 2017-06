Katasztrófa

10 hónap alatt sem sikerült eltakarítani az olasz földrengések romjait

Késik az olasz kormány által ígért újjáépítés, a Közép-Olaszországot tavaly sújtott földrengéshullámban összedőlt épületek romjainak több mint kilencven százalékát még nem takarították el, és a karácsonyra ígért faházaknak is csak alig nyolc százalékát sikerült eddig átadni - jelentette az olasz sajtó szerdán.

Amatrice a földdel vált egyenlővé tavaly (Fotó: Leggi il Firenzepost)

A romok 92 százaléka még az utcákon hever. Tíz hónappal az első földrengés után Amatrice, Norcia, Cascia és számos más város és település területét alig tisztították meg az épületek romjaitól és a törmeléktől. A számítások szerint több mint 2,3 millió tonna rom vár eltakarításra.



A 2016. augusztus 24-én kezdődött földrengéssorozat elsőként Amatricét és környékét sújtotta a Richter-skála szerinti 6-os erősségű földmozgással. Ezt október 26-án egy 5,9-es, majd október 30-án 6,5-ös erősségű rengés követte, amely az utóbbi majdnem negyven év legerősebb földmozgása volt Itáliában. Január 18-án újabb földrengés következett, 5,5 ös erősségű. A rengések a közép-olaszországi Marche, Umbria, Abruzzo és Lazio tartományban 131 lakott területet sújtottak, összesen 299 ember vesztette életét.



Matteo Renzi volt olasz kormányfő tavaly augusztusban azonnali újjáépítésrt ígért, az első faházak karácsonyi átadásával. A megrendelt több mint 3600 faházból eddig 296-ot adtak át, sorsolással osztják szét őket. Matteo Renzi Casa Italia (Olaszország ház) névvel országos újjáépítési és földrengés-megelőzési programot is indított. A tavaly augusztusi földrengés után 4,5 milliárd euróra becsülték az újjáépítés költségeit.



A közép-olaszországi polgármesterek szerint a bürokrácia lassítja a romeltakarítást és az újjáépítés elindítását. Vasco Errani a közép-olaszországi újjáépítésre tavaly kinevezett kormánybiztos a Corriere della Sera napilapnak úgy nyilatkozott, kár lenne tagadni a késést, de ennyire nagy területet érintő földrengés-zóna még nem volt Itáliában. Szakértők szerint a földrengés Olaszország legnagyobb "kráterét" hozta létre, ráadásul hegyvidéken. Összehasonlításként idézik, hogy a 2009-es abruzzói földrengésben, amelyben L'Aquila és 42 település dőlt romba, 75 ezer talpon maradt épület lakhatóságát kellett ellenőrizni, most viszont több mint kétszázezret. Vasco Errani hangsúlyozta, hogy az újjáépítésre szánt összegek rendelkezésre állnak: a következő években 3,4 milliárd eurót szánnak a magánépületek, egy milliárdot a középületek újjáépítésére.



Ezzel egy időben az olasz korrupcióellenes hatóság (Anac) és négy közép-olaszországi ügyészség is ellenőrzés alá helyezte az újjáépítésre kiírt közbeszerzési pályázatokat. Megfigyelés alatt van többek között a romeltakarításra kiírt közbeszerzési pályázat: a nyertes cégeknek az olasz állam tonnánként 50 eurót fizet, valamint további tonnánkénti 12 eurót az elszállításra.