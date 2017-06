Katasztrófa

Nemzeti gyászt hirdettek Portugáliában

Háromnapos nemzeti gyászt hirdetett vasárnap Portugáliában a kormány, miközben az ország középső részén tomboló tűzvész halálos áldozatainak száma 62-re emelkedett.

Jorge Gomes, a portugál belügyminisztérium illetékese az RTP potugál köztelevíziónak úgy nyilatkozott, hogy a tűz áldozatainak száma elére a hatvanat, ketten pedig a tűz okozta közlekedési balesetben haltak meg. A tűz “helyrehozhatatlan emberáldozatot követelt” – indokolta a keddig tartó nemzeti gyász kihirdetését a portugál kormány.



A tűz miatt több mint ötvenen megsérültek, köztük nyolc tűzoltó is.



A kormány azt is bejelentette, hogy a lángok megfékezésén dolgozó 700 tűzoltó mellett 360 katonát is az érintett területre vezényelnek.



A tűz a Lisszabontól kétszáz kilométerre északkeletre fekvő Pedrógao Grande település közelében, az autóúton érte az áldozatok egy részét. Voltak, akik füstmérgezés miatt haltak meg, mások pedig bennégtek a kocsijukban, amikor a lángok csapdájába estek, vagy később, a kórházban haltak bele a sérüléseikbe.



Hrisztosz Sztilianidesz humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős uniós biztos együttérzését fejezte ki, és jelezte: “az Európai Unió maximálisan kész segíteni”.



Portugália kérésére Spanyolország és Franciaország is több repülőgépet küld a térségbe, hogy segítsenek megfékezni a továbbra is tomboló tüzet.



Marcelo Rebelo de Sousa államfő és António Costa miniszterelnök szombat este a helyszínre utazott.



A számos falut fenyegető tüzet a rendőrség szerint egy villám okozhatta, amely szombaton belecsapott egy fába. A lángok nagy erővel és “megmagyarázhatatlan” sebességgel terjedtek – mondta korábban a belügyminisztérium szóvivője.