Tragédia

Az autóikban égtek halálra az emberek a portugál tűzvészben

hirdetés

Fotó: EPA/PAULO CUNHA

Portugáliában 24 ember vesztette életét egy rendkívül heves erdőtűzben és mintegy húszan megsérültek szombaton.



A belügyminisztérium első, éjjeli bejelentése még csak 19 halottról szólt, de hajnalban António Costa miniszterelnök már 24 halálos áldozatról adott hírt, és azt is megelőlegezte, hogy ez a szám még tovább nőhet.



A tűz a Lisszabontól kétszáz kilométerre északkeletre fekvő Pedrógao Grande település közelében, az autóúton lepte meg őket. Az áldozatok részint füstmérgezés miatt haltak meg, mások pedig bennégtek a kocsijukban, amikor a lángok csapdájába estek, vagy később, a kórházban haltak bele a sérüléseikbe.



A halálos áldozatok mindegyike civil volt, a sérültek között vannak tűzoltók is. Több sérült állapota súlyos. A több falut is fenyegető tűz okát még nem tudják. Szombat éjjel 500 tűzoltót mozgósítottak 160 járművel.



A lángok nagy erővel és “megmagyarázhatatlan” sebességgel terjedtek – mondta a belügyminisztérium szóvivője. Marcelo Rebelo de Souza államfő és a miniszterelnök az este a helyszínre utazott.



Portugáliában szombaton a 40 Celsius fokot is meghaladta a hőmérséklet.