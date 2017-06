Járvány

Kanyaró - Harmincra növekedett a járvány áldozatainak száma Románában

Újabb háromszáz kanyarós megbetegedést regisztráltak az elmúlt két hétben Romániában, és (a két hete közölt 27-ről) 30-ra emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma - derült ki a közegészségügyi intézet (INSP) honlapján pénteken közölt friss összesítésből.



Eddig országszerte 6743 igazolt kanyarós megbetegedést jelentettek a betegség tavaly februári megjelenése óta, közülük mintegy 4750-en idén kapták el a kórt. A járvány az ország teljes területére kiterjedt: a 41 megye közül egyedül a Duna-deltát magába foglaló Tulcea megyéből nem jelentettek kanyarós megbetegedést.



A legtöbben Románia nyugati megyéiben kapták el a kanyarót: Temes, Krassó-Szörény és Arad megyében is meghaladja, vagy megközelíti az ezret a kanyarós megbetegedések száma. A nyugati országrészben követelte a legtöbb áldozatot is a járvány: Temes megyében 8, Arad megyében 6, Krassó-Szörény, illetve az olténiai Dolj megyében 4-4 halottja van már a járványnak.



A 28. (egyben az első moldvai) áldozat egy Galac megyei öthónapos kislány, aki a kanyaró szövődményeként fellépő tüdőgyulladásban vesztette életét. Életkora miatt ő még nem kaphatta meg az oltást, de édesanyja sem volt beoltva a kanyaró ellen. A 29. áldozatként egy a Krassó-Szörény megyei, a szerb országhatár melletti Érszegről (Ersig) származó kétéves kislány került be az INSP összesítésébe, aki még februárban halt meg, mivel azonban a család orvosi műhibát gyanított, az ügyben indult vizsgálat csak mostanra tisztázta, hogy a kislány halálát a kanyaró szövődményei okozták.



A harmincadik áldozatot Maros megyéből jelentették: egy vámosudvarhelyi (Odrihei) alig 18 napos csecsemő vesztette életét, mivel az anyaméhben elkapta a betegséget 18 éves édesanyjától, aki - a Marosvásárhelyi Rádió értesülése szerint - annak ellenére lett a szülés előtt kanyarós, hogy mindkét védőoltást megkapta.



Az INSP statisztikáiból kiderül, hogy csaknem 97 százalékban olyanok kapták el a kanyarót, akik nem kaptak védőoltást. A több 6700 esetből azonban több mint 150-en annak ellenére kapták el a kórt, hogy megkapták az első védőoltást, illetve több mint 60-an olyanok, akik mindkét kanyaró elleni vakcinát megkapták.



Romániában, ahol a mostani járvány legtöbb megbetegedését regisztrálták, a lakosság kanyaró elleni átoltottsága mostanra 86 százalékra csökkent, egyrészt a vakcina-ellátás akadozása, másrészt azért, mert egyre több szülő ellenzi gyermeke beoltását. Az egészségügyi világszervezet szerint a járvány megelőzéséhez legalább 95 százalékos kellene legyen a lakosság átoltottsági szintje.