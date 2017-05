Környezetszennyezés

Ekkora por volt az óceán felett

Május elején az erős szelek jelentős mennyiségű szaharai port és homokot fújtak Nyugat-Afrikából az Atlanti-óceán fölé. Az űrből is látszott. 2017.05.20 18:49 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az alábbi képet a NASA Terra földmegfigyelő műholdjának MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) műszerével készítették május 9-én, 12 óra világidőben. A természeteshez közeli színeket visszaadó képen jól kivehető a levegőbe került homok és por - az óceán fölött Afrika partjaitól messze, egészen a Zöld-foki-szigetekig, sőt még tovább nyúlva.

NASA EO / Jeff Schmaltz / LANCE/EOSDIS Rapid Response

A Föld légkörébe a legtöbb por Afrikában kerül, becslések szerint a teljes mennyiség 70%-a. A szél szárnyán szétterülő, sivatagi eredetű pornak fontos szerepe van az ásványi anyagok szétterítésében, mint a tengerek, mind a szárazföldek fölött. Az Űrvilág szerint az afrikai eredetű por Amerikába, az Amazonas medencéjébe, sőt a Karib-tenger térségébe is eljut. A levegőben szálló por és aeroszolok a klíma alakulására is hatással vannak.



A Terra/MODIS kép készítése után mindössze fél órával a Nemzetközi Űrállomás (ISS) is elrepült az Atlanti-óceán nyugat-afrikai partvidéke felett. Az itt látható néhány perces videó az ISS külsejére szerelt nagyfelbontású, a Földet folyamatosan figyelő HDEV (High Definition Earth Viewing) kamera felvételeinek sorozatát mutatja. A homok- és porfelhő hatására a kezdés után mintegy 3 perccel – ahogy a terület befordul a kamera teljes látómezejébe – rozsdavörösbe borul az Űrállomásról látható tájkép.

A HDEV élő képei egyébként minden érdeklődő számára hozzáférhetők itt. A Columbus laboratóriumi modul külsejére szerelt berendezést 2014. április végén helyezték üzembe. A kísérlet fő célja - a valós idejű képek közvetítésén túl - négy különféle típusú HD kamera kipróbálása, tartósságuk tesztelése űrbeli körülmények között. Ha az élő kép épp teljesen fekete, akkor az űrállomás a pályáján a Föld éjszakai féltekéje fölött tartózkodik. Ha szürke a képernyő, akkor könnyen meglehet, hogy a kamerák közötti váltásnak vagyunk tanúi, esetleg az adatkapcsolat megszakadt a kísérleti berendezés és a földi vevőállomások között.