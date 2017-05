Földmozgás

18 földrengés rázta meg 24 óra alatt Amerika egy részét

Seattle térségében egy nap alatt 18-szor pattant ki földrengés, Bremerton városánál Kitsap megyében a Richter-skála szerinti 2,6-3,5 erősségű földmozgások voltak, a Whidbey szigetnél a 3,4-es rengésről több mint 700 bejelentés érkezett, az amerikai földtani intézet, a U.S. Geological Survey (USGS) szerint Vashon szigetétől Bellevue-n át egészen Lynnwood rázkódott a kontinens.



Az elmúlt hét napban 40 földmozgást regisztráltak, év eleje óta folyamatos az aktivitás, februárban 4,2-es erősségű rengést is mértek. A szakemberek szerint a sok rengés azt jelzi, hogy a térség átalakulóban van, ami azt is jelentheti, hogy földtani szempontból akár látható változások is bekövetkeznek a környéken.