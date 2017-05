Állatvédelem

Országos denevér élőhely-védelmi mintaprogram indult Szolnokon

A megyeszékhely intézményeinek és civil társadalmának széleskörű bevonásával országos denevér élőhely-védelmi mintaprogram indult Szolnokon - jelentette be a projekt nyitórendezvényének sajtótájékoztatóján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal denevérszakértője hétfőn.



Dobrosi Dénes a projekt keretében elkészült első denevérodú kihelyezésének helyszínén, a szolnoki Mustármag Római Katolikus Óvoda udvarán elmondta: az ötletgazdák célja a megyeszékhelyen megtalálható és - az itt megvalósuló mintaprogram kiterjesztésével - a magyarországi denevérfajok élőhelyének hosszú távú megóvása, fejlesztése.



A helyi közösségek bevonására épülő akció fontos eleme ezen kívül az ismeretterjesztés, az ökológiai szempontból rendkívül értékes emlősök megismertetése, elfogadtatása és védelmük fontosságának hangsúlyozása - tette hozzá.



A szakértő emlékeztetett: az emberre ártalmatlan, ám környezetvédelmi szempontból kifejezetten hasznos városlakó, zömmel panelhézagokban élő és szaporodó denevérfajok élettere a lakótelepek épületkorszerűsítéseivel rendkívül beszűkült. Számukra "életmentő" segítséget jelenthet mesterséges búvó- és fészkelőládák kihelyezése.



Ezt felismerve a kormányhivatal vállalta a program koordinálását, míg a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum 200 denevérodú legyártásával járul hozzá annak sikeréhez - tájékoztatott Dobrosi Dénes.



Hangsúlyozta: az elkészült odúkat szeretnék minél több szolnoki családhoz és intézményhez eljuttatni és felszerelésükkel párhuzamosan ismeretterjesztő előadásokat, bemutatókat is tartanak majd.



Az eseményen Lenner Ádám, a tiszalöki székhelyű Tiszatáj Közalapítvány természetvédelmi és tájgazdálkodási menedzsere arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a februárjától a Debreceni Egyetem kihelyezett tanszékeként is működő civil szervezet elsőként tervezi kiterjeszteni és Debrecenben is megvalósítani a Szolnokon meghirdetett denevér élőhely-védelmi mintaprogramot.