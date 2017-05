Bevándorló faj

Ez a bogár akár minden fát elpusztíthat!

Ez a bogár akár minden fát elpusztíthat!

Az Európai Unió a lombos fákat pusztító kártevő ellen tűzzel-vassal próbál védekezni. A bogár alapvetően nagy ázsiai szállítmányok fa csomagolóanyagaiba bújva érkezik Európába. 2017.05.07 10:52 ma.hu

wikipedia.org - Dutch government

A simahátú csillagos cincér (Anoplophora glabripennis) hazánkban is ismert erdei kártevő, melyre a rendkívül nagy falánkság jellemző. Az Európai Unió a lombos fákat pusztító kártevő ellen tűzzel-vassal próbál védekezni.



Mivel a bogár alapvetően nagy ázsiai szállítmányok fa csomagolóanyagaiba bújva érkezik Európába, szigorú ellenőrzést vezettek be. Tetézi a gondokat, hogy a bogár nem őshonos Európában, hanem úgynevezett inváziós faj, így nincs természetes ellensége - írja az Agroinform.hu szakembere, Dr. Kölcsei Tamás környezetvédelmi szakértő.



A kártevő annyira veszélyes, hogy amelyik fán felfedezik a megtelepedését, azt a fát gyökerestül ki kell vágni és elégetni.



Ha a bogár nagy tömegben megtelepszik, nem nagyon lehet vele mit kezdeni. Mindent elpusztít. A bejutás megakadályozására képtelenség minden csomagolt áruféleséget tüzetesen megvizsgálni, viszont a csomagolóanyagokból a hosszú szállítás után megérkező halálosan kiéhezett kártevőket szinte „csokoládéként” vonzza a mezei juhar.



Ismert tény, hogy a mezei juhar az éghajlati szélsőségeket, az erős téli hideget és a tartós szárazságot jól elviselő fafaj. Könnyen bomló avarjával, árnytűrésével és árnyalásával, a vadrágásnak való ellenállásával a hazai lombos erdők hasznos elegyfája. Hazai elismertségét jelzi, hogy 2014-ben az erdészek az év fájának választották.



Akkor még fel sem vetődött, hogy egészen más célra is kiválóan felhasználható, miként „fogófaként” ragyogó szolgálatot tehet. Ezért a kockázatos helyek közelében érdemes ilyen „fogófákat” telepíteni, melyek révén a kártevőt „meg lehet fogni” és ezzel megakadályozni az erdőkbe való bejutását. Ahol aztán félelmetes károkat okoznának.