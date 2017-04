Világvége

Évente több milliárd dollárnyi veszteséget okoznak a természeti katasztrófák a borászoknak

Nincs a világon olyan bortermelő vidék, amely ne lenne kitéve a fagyok, a jégesők, az áradások, a hőhullámok, az aszályok, az erdőtüzek, vagy épp a földrengések veszélyeinek. 2017.04.28 17:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Évente több mint tíz milliárd dollárnyi veszteséget okoznak világszerte a bortermelőknek a különböző időjárási szélsőségek és természeti katasztrófák a földbirtokok károsodása, a termeléskiesés és a profitveszteség révén - állapította meg egy európai és ausztrál szakemberekből álló kutatócsoport.



A Karlsruhei Műszaki Intézet munkatársaként dolgozó James Daniell által vezetett tanulmány szerint nincs a világon olyan bortermelő vidék, amely ne lenne kitéve a fagyok, a jégesők, az áradások, a hőhullámok, az aszályok, az erdőtüzek, vagy épp a földrengések veszélyeinek - írta az eurekalert.org. tudományos hírportál.



A szakember az Európai Földtudományok Egyesületének (EGU) bécsi közgyűlésén mutatta be a világ borvidékeinek globális kockázati indexét, amelyet 131 ország több mint 7500 borrégiójának tanulmányozását követően készített el kollégáival.



Daniell szerint a jégesők jelentik éves szinten az egyik legnagyobb természeti fenyegetést az európai bortermelők számára. A Franciaországhoz és Olaszországhoz hasonló bortermelő országok jelentős veszteségeket szenvedtek el az elmúlt öt évben a jégesők és fagykárok nyomán, de a világ különböző részein lévő borvidékeknek is legalább egy kiadós jégesővel számolniuk kell évente. A szakember szerint a védőhálók a legtöbb esetben hatékony megoldást jelenthetnek a problémára.



A földrengések évekre képesek tönkretenni egész borvidékek infrastruktúráját. Még a legkisebb földmozgások is képesek arra, hogy az anyagi veszteségeken túl olyan felbecsülhetetlen károkat okozzanak, mint egy borászat kóstolóhelyiségeinek, vagy egy ritka borgyűjteménynek az elpusztítása. A természeti katasztrófák továbbá munkahelyek elvesztését és a turizmus visszaesését is okozhatják.



A vizsgálat szerint a globális klímaváltozásnak pozitív és negatív hatásai is lesznek a bortermelésre. A kutatók előrejelzései szerint komoly elmozdulás várható a bortermelő vidékek elhelyezkedésében a bolygó északi és déli irányába egyaránt, míg az egyenlítőhöz közeli borvidékek egy része valószínűleg eltűnik.



"A brit, a kanadai és az észak-kínai borvidékek valószínűleg jelentősen növelni fogják a termelést, folytatják a piaci részesedésük növelését és javítják a minőséget is" - mondta Daniell, hozzátéve, hogy a borászatok egy része feltehetőleg a termesztett szőlőfajták, vagy a szüret idejének megváltoztatásával fog alkalmazkodni a klímaváltozás hatásaihoz.



A kutatók szerint egy sor kisebb tanulmányra van még szükség egyebek között az erdőtüzek, vagy az áradások szőlőtőkékre gyakorolt hatásának feltérképezéséhez, ugyanakkor rámutattak, hogy globális szinten valószínűleg egy jelentős vulkánkitörés jelentené a legsúlyosabb csapást a boriparra.



A tanulmány részletes eredményeit és a megoldási javaslatokat a http://www.winerisk.com címen lehet elérni.