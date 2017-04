Mesterséges

Nincs többet szükség valódi szülőkre! Itt a műméh

hirdetés

A speciálisan előállított biotasak elnevezés nem arra utal, hogy nem környezetszennyező, hanem arra, hogy a megszületésre alkalmas, életképes magzat fejlődhet ki benne.

Mind mérnöki, mind biológiai, mind technológiai akadályokat leküzdött az a kutatócsoport, amely sikeresen kidolgozta a mesterséges méhek "anyját". A folyadékkal töltött táskában koraszülött bárányok fejezték be utolsó, 4 hetes fejlődési szakaszukat. Bár más tudósok már fejlesztettek hasonló műméhet, azok még mindig kezdetleges állatkísérleti fázisban vannak. Ennek a nagyszerűsége pedig egyszerűségében rejlik.

Az élőtasak kellően lezárt szerekezet, amelyben egy csőrendszer cseréli a mesterséges magzatvizet. Bár akadtak a bárányok esetében is komplikációk, így a klinikai tesztek és a humán felhasználás még pár évbe belekerül, az eredmény igen kecsegtető a túl korán megszülető gyermekek és szüleik számára.



Anna David, a University College London (UCL) szakembere szerint a megoldás pont olyan körülményeket teremt, amivel egy anyaméhben találkozni. "A magzat tudja mit kell csinálnia" - mondta, és megjegyezte, hogy a legjobb amit tehettek, hogy félreálltak a szakemberek és átadták a természetnek az irányítást.

A magzatok születés előtt egy rendkívül egyedülálló környezetben vannak. A placenta biztosítja számukra az oxigént és a tápanyagokat. Sok koraszülés esetén azonban a mesterséges lélegeztetés káros a babák számára, emellett megakadályozza a tüdő kifejlődését is, sőt szívelégtelenség is kialakulását is eredményezte. Mindeddig nem sikerült olyan mesterséges környezetet létrehozni számukra, amely biztosította volna a lehető legtöbb esélyt az életre.



Mindazonáltal, az új technológia egyfajta Mátrix-érzést idéz fel, a trilógiában is hasonló csöves rendszerben tárolókban feküdtek az emberek.