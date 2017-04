Tornádó gyilkolt Louisianában: anya és gyermeke az áldozatok

John Bel Edwards, az állam kormányzója magas fokú riadókészültséget rendelt el, egyben felszólította a lakosokat, hogy ne közlekedjenek az utakon. Felhívta a figyelmüket arra is, hogy tartsák feltöltve mobiltelefonjaikat, és a készülék legyen elérhető közelségben, hogy értesüljenek a rendkívül szélsőséges időjárási körülményekről.



A meteorológiai intézet jelentése szerint a tornádó óránkénti 180 kilométeres sebességgel száguldott a Baton Rouge-tól 80 kilométerre nyugatra fekvő Breaux Bridge településen, mintegy másfél kilométeres szakaszon.

Video of tornado by Robby Friend on Hwy 71 near LSUA. pic.twitter.com/5hIOuU7AXD