Világvége

Csernobilnál is nagyobb nukleáris balesetet hallgattak el

A szemipalatyinszki kísérleti telep a Szovjetunió atomfegyverprogramjának egyik legkiemeltebb helyszíne volt, a Szemipalatyinszk közelében 1991-ig folytak tesztek, legalább 456 robbantást hajtottak végre. Ennek során öbb nukleárisfegyver-kísérlet is tragédiát okozott a térségben, ám ezek közül az 1956-os kísérlet valószínűleg minden idők legnagyobb nukleáris katasztrófája volt.



A kazahsztáni Sugáregészségügyi és -ökológiai Kutatóintézet levéltárában véletlenül bukkantak az ezeket dokumentáló okiratokra. Bár azt a Szovjetunió összeomlása után hivatalosan is elismerték a hatóságok, hogy az évtizedek során a környéken élők súlyos egészségkárosodást szenvedtek, de azt senki sem gondolta volna, hogy négyszer annyi ember kapott akut sugárbetegséget, mint Csernobil esetében.



A tragédiába torkollott 1956-os nukleáris kísérlet után ugyanis radioaktív csapadék terítette be a robbanás helyétől 400 kilométerre fekvő Uszt-Kamenogorszk városát. Az iratok szerint 638 embert szállítottak kórházba sugárszennyeződés okozta megbetegedések miatt. Csernobilnál ez a szám 134 volt. Az, hogy mi történt a több mint 600 emberrek, senki sem tudja.



Noha a hatóságok maximálisan tisztában voltak tettükkel és következményeikkel, hiába figyelmeztették a lakosságot, az emberek nem vették komolyan, holott a sugárzás szintje a megengedett érték százszorosa volt a környéken.