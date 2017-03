Evolúció

Elkezdett kimászni a tengerből az ember utódja

Ezek a halak a szemünk előtt játsszák újra azt, amit 400 millió évvel ezelőtt halszerű elődeink is megtettek. 2017.03.19 12:27 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Meglepő felfedezést tettek a kutatók: a Csendes-óceán déli részén élő nyálkáshalak fokozatosan áttelepülnek a szárazföldre. Ez főként annak köszönhető, hogy a vízi ragadozókat próbálják így elkerülni, de mindenesetre látványos példa arra, hogyan zajlott közel 400 millió évvel ezelőtt az evolúció.



Mint ismeretes, körülbelül ennyi ideje vette kezdetét az a folyamat, mely egy olyan evolúciós láncsorozatot indított el, ami végül az emberhez vezetett. Csak eddig azt nem tudták, hogy miért alakult ez akkoriban így. Terry Ord, az Új-Dél-Walesi Egyetem szakembere Ausztráliában kezdte tanulmányozni a nyomokat, mégpedig a Cook-szigeteknél nagy számban élő úgynevezett nyálkáshalak fajainak vizsgálatával.



Apály idején ezek a mókás kis halacskák szívesen időznek a zátonyon az algák között és a sziklás, törmelékes aljzaton, vagy más tengeri élőlények által korábban elhagyott repedésekben, kisebb lyukakban. A gébektől egyébként két kis "szarvuk" különbözeti meg őket.



De amikor a dagály megindul, kimásznak a szárazföldre, megbújnak a sziklák között, majd a dagály visszavonultával ők maguk is visszatérnek a vízbe. A tudósok szerint azért lépték meg ezek a halak ezt az evolúciós lépcsőt, mert így próbálják meg a ragadozókat elkerülni.



Letesztelték ezt az elméletüket, és valóban azt tapasztalták, hogy amelyik nyálkáshal nem tért ki a partra, azt bizony felfalták a nagyobb halak. Persze a parton sincsenek teljes biztonságban, hiszen ott a madarak leskelődnek rájuk, de ez a kockázat mintegy csak a harmada annak, ami a vízben fenyegeti őket.

