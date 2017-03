Időjárás

Pusztító téli vihar: halottak Amerikában és Kanadában

Az Egyesült Államok keleti partvidékén pusztító téli viharnak eddig öt halálos áldozata van, és Kanadában is több ember életét vesztette a zord időjárásban. 2017.03.16 07:36 MTI

A havazás és az erős szél Washington DC-ben és Maryland államban ugyan enyhült, de New Jerseytől északi irányban, egészen a kanadai határig, változatlanul tombol a tavaszi tél.

Fotó: Reuters

A hóviharok mellett egyes államokban ónos eső zuhog, a csapadék pedig az utakra fagy. New Jersey, New York, Massachusetts, Maine és Vermont államokban változatlanul megbénult az élet: a repülőjáratokat törölték, az utak életveszélyesek, az iskolák és a közintézmények elsöprő többsége továbbra is zárva. Az északi Vermont állam több városában minden idők egyik legnagyobb, de legalábbis az 1800-as évek vége óta - amióta a meteorológiai szolgálat rögzíti az adatokat - egyik legnagyobb havazása van. South Burlingtonban például 75 centiméteres hótakaró borítja a várost, a kanadai határon fekvő Jay városkában 83 centiméteres a hótakaró. New York állam egyes északi vidékein még ennél is rosszabb a helyzet. Bridgewater városában - amely a főváros, Albany és Syracuse között fekszik - egy méternél is magasabb a hófal.

Fotó: Reuters

Maine, New Hampshire, Massachusetts, New York, New Jersey államokban egyelőre nem enyhül a téli vihar, a havazás hurrikánerejű széllel párosul.



A vihar következtében eddig öten veszítették életüket: hárman az utakon, balesetben haltak meg, ketten pedig hólapátolás közben kaptak szívrohamot.

Fotó: Reuters

New Jerseyben, New Yorkban, Massachusettsban és Vermontban arra intik az embereket, hogy ne menjenek ki az utcára: az utak csúszósak, és ha nem havazik, akkor a szél miatt szinte átláthatatlan hófüggöny kavarog a levegőben. Ezeken a vidékeken a repülőterek sem fogadnak, illetve indítanak járatokat. Washington DC-ben a Dulles nemzetközi repülőtéren szerdán már megindult a forgalom.



Washingtonban egyébként a már virágba borult cseresznyefák mintegy 70 százaléka elfagyott, így a cseresznyevirágzás évente megrendezett fesztiválja az idén kevésbé látványosnak ígérkezik.

Fotó: Reuters

A Kanada keleti partvidéke felé továbbvonuló hóvihar az Egyesült Államok északi szomszédjánál is életeket követelt. A kanadai hatóságok összesítése szerint hat ember halt meg. Közülük ketten Québec közelében fagytak meg járműveikben, míg két másik gépkocsivezető balesetben vesztette életét. A kanadai rendőrség szerint két amerikai állampolgár vesztette életét egy lavinában a Banff Nemzeti Parkban.



Ontario és Québec tartományokban, illetve a kanadai partvidéken 70 centiméter hó esett. Erős hófúvás is volt, 140 kilométeres óránkénti széllökésekkel. Montrealban több mint 300 autó rekedt tizenkét órán keresztül a hóban. Csütörtökre virradóra majdnem 70 ezer háztartás maradt áram nélkül Kanadában. A Toronto és Montreal közötti autópályát lezárták egy tömegkarambol miatt.