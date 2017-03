Óriási a kár

Letarolta egy hajó a világ legsokszínűbb élőhelyét

Egy több mint 4000 tonnás brit tengerjáró hajó akadt fenn a múlt héten, apálykor Új-Guinea partjainál, óriási kárt okozva ezzel a korallzátonyban. Szakértők szerint 10 évbe is telhet, mire a természet helyrehozza a károkat. A mintegy 17 ezer négyzetméteres korallzátony az UNESCO világörökségi listáján is fent van biológiai sokfélesége miatt.



A hajó súlyosan szétroncsolta az élőhelyet, a hatóságok a hajó tulajdonosával, egy brit céggel fizettenék meg a károkat.

Az anyagi kár akár elérheti az 1,92 millió dollárt is.



Az egészben a legszomorúbb, hogy a baleset elkerülhető lett volna, ha a hajó megvárja a dagályt, illetve egy kisebb hajó nem siet a segítségére, amikor fennakadt.