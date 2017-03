Világvége után

Radioaktív vaddisznók lepték el a néptelen városokat

Március végén Japán feloldja az evakuálási rendeletet az atomreaktortól mindössze 4 kilométerre lévő Namie egyes részeire és három másik városra. Azonban van egy kis gond... 2017.03.11 08:58 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Március végén elkezdhetnek visszatérni az atomkatasztrófa sújtotta Fukusima környéki városok lakói. Csakhogy az elmúlt években vaddisznók vették át a hatalmat ezeken a településeken. Vadászcsapatok kezdték el az állatok kilövését.



Elárasztották a vaddisznók a fukusimai atomkatasztrófa után kiürített japán városokat, a hat év után hamarosan visszatérő lakók aggódnak a portyázó csordák miatt. A 2011-es katasztrófa után állatok százai érkeztek a környező hegyekből, hogy Namie tengerparti város üres utcáin és elhagyatott hátsó kertjeiben élelem után kutassanak.

Nem teljesen világos, kik a város urai, az emberek vagy a vadak.

"Ha nem szabadulunk meg tőlük és nem vesszük át az irányítást, a helyzet még jobban elvadulhat és lakhatatlanná válhat a város" - mondta Baba Tamocu, a város polgármestere. Namie egyes részeit alkalmasnak nyilvánították arra, hogy az emberek visszatérhessenek lakhelyükre a hónap végén.



Március végén Japán feloldja az evakuálási rendeletet az atomreaktortól mindössze 4 kilométerre lévő Namie egyes részeire és három másik városra.



A közeli Tomioka városban egy 13 fős vadászcsapat lövi ki a vaddisznókat, amelyekről ismert, hogy hajlamosak bizonyos esetekben az emberre támadni. Hetente kétszer harminc ketreccsapdát helyeznek ki, rizsliszttel csalogatva oda a vadakat.



"Miután az emberek elmentek, a vaddisznók elkezdtek lejönni a hegyekből és most már nem is mennek vissza. Találtak egy helyet, amely kényelmes, rengeteg a táplálék és senki sem üldözi őket" - mondta a vadászcsapat vezetője. Mivel a helyben termő táplálékot fogyasztják, az állatok fokozottan ki vannak téve a radioaktív fertőzés veszélyének.



Tavaly április óta a vadászcsapat háromszáz állatot fogott be, terveik szerint tovább folytatják a munkát az evakuálási rendelet visszavonása után is.



Namie egykori 21 500 lakosának több mint a fele döntött úgy, hogy nem tér vissza a városba.