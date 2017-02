Járvány

Madárinfluenza - Hattyútetemek tucatjait találták meg Muraszemenyén

Több tucatnyi hattyú pusztult el az elmúlt hetekben a Zala megyei Muraszemenye egyik bányatavánál, a hatóság által megvizsgált tetemnél kimutatták a madárinfluenzát.



Sávoly Attila, az egyik helyi horgász az MTI-t csütörtökön arról tájékoztatta, hogy február 12-én találtak először a részben befagyott bányatónál több hattyútetemet. Ezt másnap a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságnál, majd később a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (Nébih) is bejelentették, ezt követően az egyik vadmadarat a nemzeti park munkatársa el is szállította.



Az olvadást követően az elmúlt napokban még több hattyútetemre bukkantak a magyar-szlovén-horvát hármashatár mellett, a Mura folyó közelében található tónál és környékén. Csütörtökre már mintegy negyven elhullott madarat számoltak össze, tapasztalatukról pedig ismét bejelentést tettek a hatóságoknál - közölte.



Az MTI megkeresésére a Nébih megerősítette: a Zalai Megyei Kormányhivatal február 13-án értesült a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársától, hogy Muraszemenyén, a cserneci kavicsbánya taván megbetegedett, elhullott hattyúkat találtak. A nemzeti park munkatársa egy hattyútetemet át is adott vizsgálatra az állategészségügyi hatóságnak.



A Nébih laboratóriuma a vizsgálat során kimutatta a madárinfluenza H5N8 típusát. Az esetet a hatóság a honlapján elérhető vadmadártérképen is feltüntette, illetve megtette a nemzetközi bejelentést is.



A hivatal közölte azt is, hogy "a múlt hét óta további elhullásokról, elérhető tetemekről újabb bejelentés sem a megyei hatósághoz, sem a Nébih-hez nem érkezett".



Folyamatosan kapcsolatban állnak a nemzeti parkkal, valamint a társhatóságokkal. A helyszín jelenleg nem megközelíthető, amint az időjárási körülmények lehetővé teszik, gondoskodnak a tetemek begyűjtéséről, akár egyéb hatóságok bevonásával - jelezte a Nébih.