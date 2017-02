Tűzzuhatag jelent meg a Yosemite Nemzeti Parkban?

Bár úgy néz ki, mint egy lávafolyam, a Lófarok-vízesésben valójában víz folyik. Február közepi estéken, naplemente előtt, olyan trükkös szögből kapja a fényt, hogy hogy bárki elhinné, izzó láva árad le a hegyről. Ilyen, amikor a természet becsapja a szemünket. Mondanunk sem kell, a csodálatos látványosság vonzza a látogatókat.

Incredible! The annual winter phenomenon known as the "firefall" is lighting up Yosemite National Park. https://t.co/gyW57y4aZA pic.twitter.com/F2LZoFUGfe