Perzselő hőség

Több házat is elpusztított az erdőtűz Ausztráliában

Legalább két tűzoltó megsérült, és mintegy másfél tucat ház pusztult el a hét végén az Ausztrália legnépesebb államának számító Új-Dél-Wales területén kitört erdőtüzekben - tudatták az ausztrál hatóságok hétfőn.

Pilot's video demonstrates intensity of Ivan Rd fire near Dunedoo that has breached containment. Updates at https://t.co/HZMmrGclEc @NSWRFS pic.twitter.com/ncFSLpfkef — Shane Fitzsimmons (@RFSCommissioner) 2017. február 12.

Az állam különböző részein, csaknem száz helyen lángoló, a perzselő hőség és a szélviharok által táplált tüzet több mint 2500 tűzoltó próbálta megfékezni a hétvégén. A hőmérséklet elérte a 47 Celsius-fokot is. A tűz eddig több mint 450 ezer hektár földterületet égetett fel. A tűzesetben senki nem halt meg, de két tűzoltót sérüléseik miatt kórházba kellett vinni – mondta el Shane Fitzsimmons, az új-dél-walesi tűzoltóság parancsnoka.



A hatóságok azt is bejelentették, hogy három embert őrizetbe vettek, akiket azzal gyanúsítanak, hogy szándékos gyújtogatással ők okozták a tüzet.

Firefighters are working hard to contain a large grass fire at Mangoola, north of Denman in the Hunter region. #NSWRFS #nswfires pic.twitter.com/FIK9gsjTBI — NSW RFS (@NSWRFS) 2017. február 12.

A tűzoltóság tájékoztatása szerint az anyagi károkat egyelőre nem lehet megbecsülni, de legalább 19 ház vált a lángok martalékává, és megsemmisült egy állattenyésztő telep is.



A hétfői hűvösebb időjárás csökkentette a tűzvész terjedésének veszélyét, de az előrejelzések szerint a hét folyamán a hőmérséklet ismét emelkedhet.



A pusztító futótüzek gyakoriak Ausztráliában a déli félteke nyári időszakában. 2009-ben 173-an haltak meg az Ausztrália egyik legsúlyosabbjának számító erdőtüzekben, és több mint 2000 házat pusztított el a tűz alig több mint egy nap leforgása alatt Ausztrália második legnépesebb államában, Victoriában.



Az új-dél-walesi tűzoltóság már januárban figyelmeztette a lakosságot a lehetséges erdőtűz veszélyére.

The Sir Ivans fire east of Dunedoo is spreading quickly. Difficult and dangerous conditions. #NSWRFS pic.twitter.com/JQK0zl2icc — NSW RFS (@NSWRFS) 2017. február 12.