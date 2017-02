Világvége

Ha azt gondolja, nincs klímaváltozás, nézze meg ezt!

Egymástól független elemzéseikkel erre a következtetésre jutottak a NASA és a NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) szakemberei, a folyamatot pedig a NASA Scientific Visualization Studio munkatársai tették legújabb animációjukkal szemléletessé.



A globális átlaghőmérséklet 2016-ban 0,99 Celsius-fokkal volt melegebb a XX. század közepének átlagánál. Ezzel 2016 sorozatban a harmadik olyan év lett, amelyik megdönti az addigi „legmelegebb év” rekordját. Ezt más intézmények, például a NASA Goddard Űrtudományi Intézet elemzései is megerősítik. (A hosszú távú összehasonlítást ugyan nehezíti, hogy a mérőállomások helye és a mérési módszer változott, azonban a NASA 95%-os bizonyossággal jelentette ki, hogy 2016 volt a legmelegebb év.)



A XIX. század vége óta az átlaghőmérséklet körülbelül 1,0 Celsius-fokkal nőtt - írja az Űrvilág.hu - amit nagyrészt az emberi tevékenység következtében a légkörbe jutó szén-dioxid és más gázok okoznak. A felmelegedés oroszlánrésze az elmúlt 35 évben következett be, a 17 legmelegebb év közül 16 év 2001 óta volt. 2016 nemcsak az éves átlagot tekintve volt a legmelegebb, hanem az év nyolc hónapja – januártól szeptemberig, június kivételével – az adott hónap legmagasabb hőmérsékletét hozta, míg október és november 2015 azonos hónapjai mögött a második. A szakemberek részletesen vizsgálták a Csendes-óceán trópusi területén a vízhőmérsékletet növelő, illetve csökkentő El Niño és La Niña jelenség éghajlatmódosító hatását is.

Az 1892–1896 közti évek átlaghőmérséklete. (Kép: NASA / Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio)





Hetven évvel később még jelentős területeken volt átlag alatti a hőmérséklet, azóta ilyen már nem fordult elő. (Kép: NASA)





Napjainkra szinte az egész Föld „elvörösödött”. (Kép: NASA / Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio)





A teljes, a XIX. század végétől a XXI. század elejéig tartó animáció az ötéves átlaghőmérsékletek sok évi átlagtól való eltérését mutatja. Az utolsó képkocka a 2012-2016 közötti időszakot jeleníti meg. A színskála az átlagtól való ±2 °C eltérést jelenít meg.