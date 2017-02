Lesz-e holnapután?

Tovább szakadt az Antarktisz egyik legnagyobb selfjegén a repedés

Fél Jamaica szigetnyi jégtömb válhat le a Larsen C selfjégről. Hozzávetőlegesen 2002-ben a Larsen B selfjége lényegében 2 nap alatt esett szét. 2017.02.07 21:03 ma.hu

A tudósok már jó ideje figyelik a világ legnagyobb selfjegeinek leszakadását az Antarktisznál. A selfjegek a parti síkságról a tengerbe belenyúló pár száz méter magasságú jégtömegek. Egyfajta sajátos jégfelhalmozódás, amelynek egyik vége a tenger felszínére terjed ki, a másik végén a szárazföldhöz fagyott jégtakarót jelent.



Az Antarktisz Larsen B selfjege 2002-ben lényegében 2 nap alatt esett szét. (A Larsen A selfjege 2005 januárjában esett szét.) Területe 3250 km² volt. A tudósok körülbelül 2100-ra valószínűsítették a Larsen B leválását. A legmeglepőbb az volt, hogy a folyamat pár nap alatt játszódott le.

Most a legészakibb selfjég, amely egyben a negyedik legnagyobb, a Larsen C lemálását nézhetjük végig. A Skóciánál valamivel kisebb, 350 méter vastag jégtömegen a repedés nagyjából 30 kilométerrel nőtt 2011 és 2015 között. És ahogy nőtt, úgy tágult is, 200 méter szélesre. 2015-től 2016 márciusáig azonban további 22 kilométert szaladt a repedés, immáron 350 méterrel távolodott el a leváló rész. Azóta pedig folyamatosan szakad tovább, már alig tartja valami. A tudósok visszafojtott lélegzettel nézik, mi fog történni...

Ez azt jelenti, hogy idő kérdése, mikor esik szét ez a jégtömeg is. Ezzel elolvad történelmünk egy jelentős darabja is, ugyanis ezek valószínűleg már az utolsó nagy jégkorszakban is ott voltak, 12 ezer évvel ezelőtt. Nehéz megmondani hogy pontosan mikor következik be az újabb katasztrófa, a kutatók nagy erőkkel tanulmányozzák a kérdést.