Természeti kincs

Itt vannak az első felvételek az Amazonas folyó torkolatánál talált giga-korallzátonyról

Közzétették az első felvételeket arról a hatalmas korallzátonyról, amelyet tavaly találtak az Amazonas folyó csendes-óceáni torkolatának iszapos vizének mélyén.



A mintegy 9500 négyzetkilométeres korallzátonyrendszerről a Greenpeace brazíliai szervezetének szakemberei és a zátonyrendszert felfedező tudósok készítették a fotókat, amikor a környezetvédők Esperanza nevű hajójával felkeresték a térséget, hogy dokumentálják a természeti képződményt. A korallzátony területe nagyobb, mint a brazíliai Sao Paolo vagy London területe. A Total és a BP olajtársaságok készen állnak arra, hogy kőolajfeltárásokat végezzenek a térségben, ha megkapják a brazil kormány engedélyét - olvasható a Greenpeace honlapján.



A kutatók tengeralattjáróval merültek 220 méter mélyre a brazíliai partoktól több mint 100 kilométerre.



A mintegy 965 kilométer hosszú korallzátony Francia Guyana partjaitól húzódik Brazília Maranhao szövetségi államáig. Létezésére korábban senki nem gyanakodott, mivel a világ nagy folyói szétszabdalják a zátonyrendszereket, ezért azokon nem nő korall. Ráadásul a korallok a tiszta, napfénnyel jól átitatott, sós vizekben élnek, viszont az Amazonas torkolata a világ egyik legiszaposabb torkolatvidéke, a folyó több ezer kilométeren magával sodort és óceánba mosott hordalékával.

"Ez a korallrendszer több okból is fontos, köztük egyedülálló jellegzetességei vannak, például a fényfelhasználását és a vízben lévő fizikai, kémiai feltételeket illetően. Új fajok létezését is jelentheti a térségben, és a természeti képződmény fontos az Amazonas deltája mentén élő halászó közösségek számára" - magyarázta Nils Asp, Pará állam Szövetségi Egyetemének kutatója.



Csoportunk jobban meg akarja érteni, miként működik ez az ökoszisztéma, milyen a fotoszintézis mechanizmusa ilyen korlátozott fényviszonyok között - tette hozzá. A szakember elmondta, hogy fel akarják térképezni a korallrendszert, most még csak kevesebb mint 5 százalékát térképezték fel.



Meg kell védenünk a korallzátonyt és az Amazonas torkolat egész térségét a vállalatok profitéhségétől. A Total kőolajcég egyik fúróblokkja csupán 8 kilométerre van a korallzátonytól, és a környezetvédelmi engedélyezés már folyamatban van - hangoztatta Thiago Aleimda, a Greenpeace brazíliai csoportjának tagja.