Gyorsan száguld és nagyon nagy

Egy körülbelül 11-34 méter átmérőjű, 10 afrikai elefánt nagyságú meteor száguldott el a Föld mellett, amerikai idő szerint hétfőn (magyar idő szerint ez már kedd volt) haladt el mellettünk, mindössze fele olyan távolságban, mint amilyen közel a Hold van.



A 2017 AG13 katalógusjelű aszteroida másodpercenként 16 kilométert tesz meg, így elég nehéz megfigyelni. A Slooh Obszervatórium szerint még a Vénusz keringési pályáját is keresztezi.

While you were hitting snooze, we nearly hit an asteroid! At 7:47 AM EST an asteroid we only first spotted Saturday gave us a wake up call. pic.twitter.com/BbAQc7e2EJ