Heves tájfun söpört végig a Fülöp-szigeteken, a Nock-Ten nevű trópusi vihar miatt négy ember meghalt, épületek dőltek romba, öt tartományban megszűnt az áramszolgáltatás, több tízezer ember vált hajléktalanná Ázsia legnagyobb katolikus országában a karácsonyi ünnepek idején.

Quezon tartományban egy ledőlő fa ölt meg egy farmert. Három falusit, köztük egy házaspárt az áradás sodort el Albay tartományban, a fővárostól, Manilától délkeletre. A rendőrség közlése szerint a szélvihar vasárnap éjfélkor ért partot Casiguran tartományban.

Nock-Ten ezt követően nyugati irányba fordult a hegyvidéki területekkel és szigetekkel szabdalt tartományok felé, ahol házakat döntött romba, fákat csavart ki gyökerestől és távvezetékeket rombolt le.



Bár ereje a korábban becsülthöz képest gyengült, óránkénti sebessége még így is elérte a 130 kilométert, a széllökéseké pedig a 215 kilométert. A meteorológusok előrejelzése szerint a vihar hétfőn az erősen lakott Bantangas és Cavite tartományok és Manila déli része felett haladt el. A nap folyamán várhatóan a Dél-kínai-tenger felé folytatja útját.



Batangas partjainál egy teherszállító hajó jelezte, hogy süllyed, egy másik pedig zátonyra futott és oldalára borult Mabini városnál – közölte a parti őrség. A helyszínre mentőalakulatok indultak.

Ez volt a legerősebb tájfun azóta, hogy 2013-ban a Haiyan szupertájfun 7350 ember halálát okozta a Fülöp-szigeteken. A korábbi súlyos tragédia ellenére a hatóságoknak nagy nehézségekbe ütközött, hogy az embereket meggyőzzék, szakítsák félbe a karácsony ünnepét és menjenek óvóhelyre mielőtt lecsap a pusztító szélvihar. Egyes helyeken erőszakkal kellett érvényt szerezni a hatóságok evakuálási felszólításának.

