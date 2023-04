Fogyasztóvédelem

Fővárosi kormányhivatal: 200 millió forintos fogyasztóvédelmi bírságot kell fizetnie a Ryanairnek

A Ryanairnek be kell fizetnie a 2020 áprilisában kiszabott 200 millió forintos fogyasztóvédelmi bírságot, miután a bíróság másodfokon is visszautasította a légitársaság döntéssel szemben benyújtott keresetét - közölte a Budapest Főváros Kormányhivatala az MTI-vel pénteken.



A közleményben felidézték: az ír diszkont légitársaság a 2020. február 18-i Budapest-Gran Canaria járatának késése során nem tett eleget a tájékoztatási kötelezettségének, ezzel tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg, amiért a fővárosi kormányhivatal 200 millió forintos bírságot szabott ki.



Budapest Főváros Kormányhivatala 2022 júniusában egy másik ügyben is vizsgálatot indított a légitársasággal szemben, miután az utasokra hárította át a kormány által tavaly kivetett extraprofit-különadót. A fogyasztóvédelmi hatóság megállapította, hogy a cég tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatával megtévesztette a fogyasztókat, emiatt 300 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki.



Az Igazságügyi Minisztérium április 5-én azt közölte, hogy a Fővárosi Törvényszéket követően a Fővárosi Ítélőtábla is elutasította a Ryanair azonnali jogvédelem iránti kérelmét, így a légitársaságnak meg kell fizetnie a kiszabott 300 millió forintos bírságot.



Ez utóbbira reagálva a Ryanair az MTI-nek küldött pénteki közleményében sajnálatát fejezte ki a döntés miatt, de hozzátették: "a döntésnek nincs különösebb jelentősége, mivel a kormány már felváltotta az extraprofitadót egy másik adónemmel, az ökoadóval".



Hangsúlyozták: az ökoadó miatt nyolc budapesti járatukat törölték a 2022-es téli menetrendben és hét útvonal esetében csökkentették a járatsűrűséget.



A légitársaságokra kivetett extraprofit-adó 2022 júliusában lépett hatályba. Az adó mértéke az Európai Unióba és néhány más európai országba utasonként 3900 forintnyi összeg volt, míg az unión kívüli járatok esetében 9750 forint. A jogszabály 2023 eleji módosítása után az adóterhet a repülőgépek károsanyag-kibocsátása alapján szabják ki.