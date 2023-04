Gazdaság

A NAV fokozottan ellenőrzi az Ukrajnából érkező gabonaszállítmányokat

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) fokozottan ellenőrzi az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalát április 14. óta.



A NAV csütörtöki közleményében felidézi, hogy egy kormányrendelet alapján egyes Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek csak tranzitszállítmányként haladhatnak át Magyarországon, ezért a NAV Magyarország európai uniós külső vámhatárain és az ország egész területén ellenőrzi az érintett termékek árutovábbítási eljárásait. A folyamatos vámfelügyelet célja, hogy ezek a termékek a magyar piacon ne kerülhessenek forgalomba - tájékoztattak.



Tudatták azt is, hogy az Ukrajnából az EU más tagállamain - elsősorban Szlovákián és Románián - keresztül érkező szállítmányokat mélységi ellenőrzéssel követi nyomon a NAV. A tranzitszállítmányok Magyarországról történő kilépését elektronikus eszközökkel és pénzügyőrök bevonásával is ellenőrzi a hatóság az illegális lerakások megakadályozására.



A NAV országos adószakmai ellenőrzési akciósorozattal is vizsgálja a teljes gabonafeldolgozó- és kereskedő szektor Ukrajnából és más forrásból történő beszerzéseit.



Az ellenőrzéseket az adóhatóság a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal (NÉBIH) közösen végzi - olvasható a NAV közleményében.