Bükkábrányban már szerelik Magyarország első zöldhidrogén-termelő berendezését

Megérkezett a Bükkábrányi Energiaparkba az a komplex rendszer, amely a napelempark túltermelésekor szabályozottan, tisztán zöldáramból állít elő hidrogént - közölte az Energiapark szerdán az MTI-vel.



A Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft. és a Szegedi Tudományegyetem részben uniós innovációs pályázati támogatással megvalósuló kísérleti fejlesztése várhatóan augusztustól üzemelhet.



A projekt Magyarországon először állít elő zöldhidrogént. A rendszerhez szükséges Plug Power elektrolizálót és a palackozáshoz szükséges nyomásfokozót a magyar Ganzair Kompresszortechnika Kft. szállította.



A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a napelemparkok termelése közismerten időjárásfüggő, csúcsidőszakban túlkínálat léphet fel a Nappal termelt áramból. Az egyik megoldás, hogy a "felesleges" árammal hidrogént termelnek.



Ennek a "power2gas" technológiának ipari léptékű tesztelésére, és a dinamikus működtetés tanulmányozására vállalkozott a Bükkábrányi Energiaparkot működtető Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft. és a Szegedi Tudományegyetem - írják a közleményben.



A naperőmű által termelt áramot felhasználva az elektrolizáló hidrogénre és oxigénre bontja a vizet. A hidrogént nyomásfokozást követően, palackokban tárolják, az oxigént pedig a légkörbe engedik. A termelési eljárás miatt zöldhidrogénnek nevezett végtermék ráadásul olyan magas minőségű, úgy nevezett "labortiszta", hogy akár gyógyászati vagy egyéb tudományos célú felhasználásra is alkalmas, de természetesen az üzemanyagcellákhoz is megfelelő üzemanyag lehet a közlekedésben.



A pilot projekt további újdonsága, hogy egy dinamikus és intelligens irányítástechnikai rendszer vezérli majd a technológiát, aminek optimalizálását a Szegedi Tudományegyetem vállalta.



Bakos Imre, a Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft. projektvezetője a közleményben kifejtette, a jelenlegi fejlesztés azért is jelentős, mert a 2021-ben meghirdetett nemzeti hidrogénstratégiával összhangban első bizonyítéka annak, hogy a hidrogénnek valódi szerep juthat az energiafüggetlenség erősítésében, a tömegközlekedésben, és számos egyéb ipari felhasználás zöldítésében. A projekt megfelel az EU azon törekvésének is, hogy 2030-ig 10 millió tonna hidrogént állítsanak elő a kontinensen.



A Bükkábrányi Energiapark a Mészáros Csoport tagja.



Bükkábrányban a napelempark csaknem 65 000 polikristályos napelemet működtet, csúcsteljesítménye meghaladja a 22 megawattot (MWp). Az egykoron a Mátrai Erőművet tápláló külszíni fejtésű lignitbánya a napelemparkkal új életre kelt - írták a közleményben.