Önkormányzat

Karácsony Gergely: az első negyedévben 29 milliárdot spórolt a főváros az energiaszámlákon

A főváros "rengeteget spórolt" a Budapest-modell segítségével az energiaszámlákon, az év első három hónapjában összesen 29 milliárdot - tette közzé Karácsony Gergely főpolgármester kedden a Facebook-oldalán a főváros energiakrízissel kapcsolatos helyzetéről beszámolva.



Azt írta: tavaly ősszel a "csillagos egekbe" emelkedtek az energiaárak, a legtöbb önkormányzat mégis úgy érezte, hogy nem tehet mást, mint hogy ezeken az árakon megköti az idei évre vonatkozó energiaszerződéseit.



Rámutatott arra, hogy ha ők is ezt tették volna, mostanra csődbe mennek. De "ennél okosabbak voltunk" - fogalmazott Karácsony Gergely.



Kifejtette, hogy egy bonyolult, napi vételezési eljárást alakítottak ki, hogy a csökkenő világpiaci árakat ki tudják használni.



Az év első három hónapjában így 29 milliárd forinttal kevesebbet fizettek, mint ha tavaly ősszel szerződtek volna. Persze sajnos így is sokkal többet, mint amit az energiakrízis előtt - tette hozzá.



"És hiába jártunk el különös gondossággal, a kormány egy szép kerek összeggel járult hozzá az erőfeszítéseikhez - az önkormányzatok között kiosztott támogatásokból egy fillért sem kaptunk" - írta Karácsony Gergely.



Sőt - mutatott rá - ki kellene fizetniük az idén a tizenkétszeresére emelt szolidaritási adót is a kormánynak. "Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a válság és a kormányzati megszorítások hatásaitól megóvjuk a budapestieket" - fogalmazott.



"Ezért olyan pénzügyi túlélő csomagon dolgozunk, ami biztosítja, hogy a közszolgáltatások jelenlegi színvonala megmaradjon és az ezekért dolgozók bérét minden körülmények kötött ki tudjuk fizetni" - áll a főpolgármester bejegyzésében.