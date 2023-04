Válsághelyzet

Az infláció elleni lépésekről egyeztetett az igazságügyi miniszter és a Gazdasági Versenyhivatal elnöke

Az online árfigyelő adatbázis megvalósítását koordináló munkacsoport már dolgozik a rendszerhez szükséges jogszabályi környezet kialakításán, ehhez a munkához csatlakoznak az Igazságügyi Minisztérium szakértői is. 2023.04.14 15:51 MTI

Az Igazságügyi Minisztérium is csatlakozik az online árfigyelő adatbázis megvalósítását koordináló munkacsoporthoz - a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tájékoztatása szerint erről állapodott meg Varga Judit miniszter és Rigó Csaba Balázs, a versenyhivatal elnöke pénteken Budapesten.



A közlemény szerint a felek egyetértettek abban, hogy az infláció letörése érdekében szükséges olyan új, a fogyasztók érdekeit szolgáló rendszerek kialakítása, amelyek hozzájárulnak az átláthatóság és a piaci verseny további növeléséhez.



A GVH felidézte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium és a versenyhivatal márciusi bejelentését, amely szerint közös munkacsoportot hoznak létre a lakosság számára is elérhető online árfigyelő adatbázis, illetve az ahhoz kapcsolódó webes alkalmazás mielőbbi kifejlesztése, valamint a szükséges jogszabályi környezet kidolgozása érdekében. A rendszertől azt várják, hogy erősíti az átláthatóságot, hozzájárul a piaci verseny fokozásához, a túlárazás megakadályozásához, így összességében elősegíti, hogy az infláció az év végére egyszámjegyűre mérséklődjön.



Az online árfigyelő adatbázis megvalósítását koordináló munkacsoport már dolgozik a rendszerhez szükséges jogszabályi környezet kialakításán, ehhez a munkához csatlakoznak az Igazságügyi Minisztérium szakértői is.



A fogyasztóvédelem szakmai irányítását végző igazságügyi tárca és a nemzeti versenyhatóság céljai azonosak: mielőbb le kell törni az inflációt, amihez összehangolt lépésekre van szükség - emelték ki a közleményben.

Varga Judit a megbeszélésen hangsúlyozta: "a szankciós infláció letörése, a családok és a gazdaság megvédése érdekében azért dolgozunk, hogy tovább erősítsük és kiszélesítsük a fogyasztóvédelem szerepét".



Hozzátette, hogy a célzott fogyasztóvédelmi ellenőrzések ezért húsvét után is folytatódnak.



"A célunk az, hogy a fogyasztók és a tisztességes vállalkozások érdekében kiszűrjük azokat, akik trükközni próbálnak az árstopos árukörrel, illetve túláraznak egyes termékeket. Az igazságügyi tárca és a versenyhivatal mindenben együttműködik, ami a fogyasztók és a tisztességes vállalkozások érdekeit védi" - mondta az igazságügyi miniszter.



Varga Judit a megbeszélésen rámutatott, hogy a lakosság, a vásárlók helyzetbe hozásával, a tudatos döntések ösztönzésével, a versenyhelyet fokozásával megállítható a túlárazás, így tovább csökkenthető az infláció.



A GVH elnöke kiemelte: a nemzeti versenyhatóság, ahogy eddig, úgy ezután is minden rendelkezésre álló eszközét be fogja vetni azért, hogy a verseny tovább erősödjön. Ezt fokozhatja a fogyasztói árak összehasonlíthatósága, ami hosszabb távon is mérséklő hatással lehet az árakra, illetve erősítheti a vásárlói tudatosságot is.



"Szövetségeseinkkel azért dolgozunk, hogy az infláció az év végére egyszámjegyűre csökkenjen Magyarországon" - fogalmazott.



Rigó Csaba Balázs elmondta azt is, hogy a versenyhivatal hamarosan társadalmi vitára bocsátja a tej- és tejtermékek piacán végzett gyorsított ágazati vizsgálatról szóló jelentéstervezetet. A GVH szakértői azt vizsgálták, hogy a teljes értékláncban - a termelőktől, a feldolgozókon és a kereskedőkön keresztül egészen a fogyasztókig - milyen tényezők járulhattak hozzá az infláció fokozódásához, illetve szükséges-e valamilyen piaci beavatkozás a magyar fogyasztók és termelők védelme érdekében.