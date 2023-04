Energiaválság

Közvélemény-kutató: télen is megvédte a magyarokat a rezsicsökkentés

A megkérdezett biztos szavazók többsége a fűtési szezon végén elégedett a kormány rezsicsökkentéssel kapcsolatos intézkedéseivel - állapította meg a Real-PR 93. közvélemény-kutató friss felmérése, amely szerint a lakosság 65 százalékának nem lettek a vártnál magasabbak a rezsiköltségei, sőt, 9 százalékuknak annál alacsonyabbak voltak.



Az intézet az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében felidézte, hogy a háború és a szankciók miatt drasztikusan emelkedett energiaárak miatt tavaly augusztustól a kormány változtatott a rezsicsökkentés szabályain: a rezsicsökkentett áram- és gázár csak az átlagfogyasztásig maradt érvényes a lakosság számára, afelett egy új díjszabású, lakossági piaci árat kell megfizetni.



Az energiaválság legnehezebb, téli hónapjait megelőzően a magyarok többsége még kételkedett abban, hogy az átalakított rezsicsökkentés beválthatja a hozzáfűzött reményeket. A háborús pesszimizmus és az energiaválság ellenére azonban a kormányzati intézkedés megítélése jelentősen javult a fűtési szezon alatt - írták.



Míg tavaly szeptemberben még a felnőtt lakosság 40 százaléka volt elégedett a kormány rezsicsökkentési intézkedéseivel, márciusra ez az arány 49 százalékra nőtt, miközben az ezzel elégedetlenek aránya 52 százalékról 44 százalékra csökkent - ismertették.



A kutatásból az is kiderült, hogy a biztos szavazók körében még nagyobb arányban, 44 százalékról 53 százalékra nőtt a rezsicsökkentési intézkedésekkel elégedettek aránya, míg az inkább elégedetleneké a korábbi 50 százalékról 42 százalékra csökkent. A fővárosban élők körében 35 százalékról 46 százalékra, a Budapesten kívül élők körében 42 százalékról 50 százalékra nőtt az elégedettek aránya, míg a kételkedők aránya Budapesten a szeptemberi 56 százalékról 44 százalékra, vidéken 51 százalékról 44 százalékra csökkent.



A közvélemény-kutató közölte a Magyar Villamos Művek (MVM) hivatalos adatait is, amelyek szerint a rezsicsökkentés a lakosság jelentős részét megvédte a háborús energiaáraktól.



Február végéig a földgáz esetében a kibocsátott számlák mintegy 81 százaléka, a villamos energia esetében pedig a számlák 65 százaléka nem tartalmazott lakossági piaci áron elszámolt energiát. A fűtési szezon végéhez közeledve az is kiderült, hogy a magyarok többségét az előzetes várakozásaikhoz képest nem érte kellemetlen meglepetés a fűtési szezon alatt.

A felnőtt lakosság kétharmadának nem lettek magasabbak az áram- és gázszámlái annál, mint amekkorára számított, ezen belül mintegy 9 százalékuk egyenesen a vártnál kisebb összegű számlákat kapott az utóbbi időszakban. A háztartások 56 százalékának rezsiszámlái az előzetes számításaiknak megfelelő összegűek voltak, és csupán a megkérdezettek kevesebb mint egyharmada nyilatkozott úgy, hogy rezsiszámlái magasabbak lettek annál, mint amilyennel korábban kalkuláltak.



A kutatás szerint megegyező képet mutat a kérdés vizsgálata fővárosi és vidéki bontásban: Budapesten és azon kívül egyaránt 65 százalék azok aránya, akiknek az előzetesen vártnál nem lettek magasabbak az energiaszámlái. Ezen belül azonban vidéken a budapestiekhez képest kétszer annyian vannak, akiket pozitív meglepetés ért, és a vártnál alacsonyabbak lettek a rezsiköltségei - írták.



A felmérés szerint a válaszokra a pártszimpátiáknak is hatásuk van. A kormánypárti szavazóknak sokkal pozitívabb a véleményük a rezsicsökkentésről, de még a baloldali szavazók körében is túlnyomó többségben vannak azok, akiknek nem lettek a vártnál magasabbak a rezsiköltségeik. Az ebbe a körbe tartozók 64 százaléka vélekedett így.



Az adatok tehát azt mutatják, hogy a kormányellenes szavazók többsége is élvezi a rezsicsökkentés védőernyőjét az energiaválsággal szemben - tartalmazza a közlemény.



A Real-PR 93. debreceni székhelyű országos és helyi közvélemény-kutatásokkal foglalkozó cég a reprezentatív felmérés keretében összesen ezer embert kérdezett meg telefonon 2022. szeptember 26-28-án, 2023. március 6-8-án és március 27-29-én.