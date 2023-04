Gazdaság

Energiaügyi Minisztérium: márciusban és az első negyedévben is negyedével csökkent a hazai gázfogyasztás

Az elmúlt hónapban a megelőző év azonos időszakához képest 25,8 százalékkal kevesebb földgázt használt fel Magyarország - ismertette pénteki közleményében az Energiaügyi Minisztérium (EM).



Márciusban folytatódott az áramfogyasztás tizenegy hónapja tartó csökkenése, amelynek mértéke ezúttal 7,9 százalékos volt.



Az EM arra is felhívta a figyelmet, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) összesítése szerint 2023 első negyedévében a március havi mutatóval közel azonos arányban mérséklődött a felhasznált földgáz és villamos energia mennyisége.



A tudatos fogyasztói magatartás, a kormányzati takarékossági intézkedések és az enyhe téli időjárás együttesen járultak hozzá ahhoz, hogy a hazai gáztárolók töltöttsége a fűtési szezon végén is még 43 százalékon állt - emelte ki a szaktárca közleménye.



2023 márciusában a lakosság körében 26,8 százalékkal, a gazdasági szereplők részéről pedig 25 százalékkal csökkent a gázfogyasztás. Az idei első negyedévben a felhasználás 23,3 százalékkal esett vissza. A háromhavi adat a háztartások 21,8 százalékos és a gazdaság 24,5 százalékos fogyasztáscsökkenéséből áll elő tavaly január-márciushoz viszonyítva - ismertette az EM.



Villamos energiából az első negyedévben 7,1 százalékkal kevesebbet használtak fel a magyar családok, vállalkozások és intézmények a múlt esztendő azonos időszakához képest.



A minisztérium kitért arra is, hogy az MVM Csoport által szolgáltatott, április első napjaira rendelkezésre álló további adatok - kis mintán ugyan, de - még nagyobb arányú mérséklődést mutatnak mindkét energiahordozó esetében.



A minisztérium közleménye megismételte: a kormány az átlagfogyasztásig fenntartott rezsicsökkentéssel védi a magyar családokat a szankciós energiaválság hatásaitól. A takarékos felhasználás nemcsak költségkímélő, hanem érdemben hozzájárul az ellátásbiztonsági kockázatok enyhítéséhez is.



A kormány magán kezdte a spórolást: szeptembertől márciusig közel felére csökkentette egyes központi állami hivatalok földgázfogyasztását.



A minisztérium hangsúlyozta, a tudatos fogyasztói magatartásnak is köszönhetően a hazai tárolókban jelenleg mintegy 125 százalékkal több gáz van, mint az előző fűtési szezon végén. A tavaly beszerzett különleges készlet megtartásával a korábbinál másfélszer nagyobb, 1,9 milliárd köbméternyi védett állami gáztartalék segíti a megfelelő felkészülést a következő télre.