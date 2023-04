Energiaválság

Szlovénia az év végéig meghosszabbította az energiaárak korlátozásáról szóló rendeletét

A tél végén a nagykereskedelmi piaci elemzések olyan bizonytalanságokat mutattak ki, amelyek indokolttá tették az árplafon meghosszabbítását. 2023.04.13 18:25 MTI

A szlovén kormány csütörtöki ülésén az év végéig meghosszabbította az energiaárak korlátozásáról szóló rendeletét a háztartások, a védett fogyasztók, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások számára - közölte a Bojan Kumer környezetvédelmi, klíma- és energiaügyi miniszter a kabinet ülését követően.



A tárcavezető a döntést azzal magyarázta, hogy a tél végén a nagykereskedelmi piaci elemzések olyan bizonytalanságokat mutattak ki, amelyek indokolttá tették az árplafon meghosszabbítását.



A vállalkozások esetében június 30-án, a háztartartások és egyéb intézmények esetében augusztus 31-én járna le a jelenlegi árszabályozás, amelyet most december 31-ig meghosszabbítottak.



A tárcavezető kiemelte: a lépéssel segítenek a háztartásoknak és a védett felhasználóknak megbirkózni az energiaválsággal, a vállalkozásoknak pedig stabil, kiszámítható és versenyképes környezetet biztosítanak.



"Pénzügyileg az intézkedés a tervezett forrásokon belül marad, és kevesebbe fog kerülni, mint az erre elkülönített összeg" - mondta Kumer, hozzátéve, hogy a tervek szerint az energiaszolgáltatók akár 350 millió eurós kompenzációt is kaphatnak a szabályozással kapcsolatos költségekért.



A kormány rendelete szerint a háztartások esetében a villamos energia legmagasabb nappali kiskereskedelmi ára 186 euró, az éjszakaié 118 euró lehet megawattóránként (MWh), egységes tarifa esetén pedig 98 euró. A legfeljebb 43 kilowatt (kW) csatlakozási kapacitással rendelkező, nem háztartási fogyasztók esetében a legmagasabb díj 138 euró, a legalacsonyabb 99 euró, az egységes napi tarifa pedig 124 euró MWh-ként.



A védett felhasználók esetében a lakossági gázár felső határa a háztartások és a háztartási hőelosztók esetében továbbra is 73 euró MWh-ként, míg a szociális szolgáltató központok, óvodák, általános iskolák, egészségügyi központok és kisvállalkozói fogyasztók esetében 79 euró.



A kvk-k számára a villamosenergia kiskereskedelmi árának felső határa a csúcsidőszakban 217 euró MWh-ként, csúcsidőszakon kívüli időszakban 155,5 euró, átalánydíj esetén pedig 195 euró.



A miniszter jelezte: megvizsgálják, hogy 2024-ben szükség lesz-e árszabályozásra a háztartások és a kisvállalkozói fogyasztók számára, mivel a piaci árak még mindig magasabbak a maximált áraknál. Kumer arra számít, hogy egy-két hónapon belül kidolgozzák a kivezetési stratégiát.



A kkv-k esetében azonban más a helyzet, mivel a jelenlegi nagykereskedelmi árak alacsonyabbak, mint a vállalatok számára szabályozott árak. A kormány ezért azt szeretné, ha számukra jövőre már nem lenne szükség árszabályozásra - magyarázta a tárcavezető.