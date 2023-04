Üzlet

AM: rekordösszegű kifizetések történtek az agráriumban

A tavalyi aszályhelyzetre, az elhibázott brüsszeli szankciókra és az energiaválságra válaszul március végéig rekordösszegű, több mint 300 milliárd forintnyi támogatást fizettek ki a gazdálkodóknak - jelentette be a közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter az Agrárminisztérium (AM) pénteki közleménye szerint.



A tárcavezető arra emlékeztetett, hogy a magyar kormány megfeszített erővel dolgozik a mezőgazdasági termelők likviditásának megőrzésén. Éppen ezért mindent megtettek a gazdálkodók által igényelt támogatások feldolgozása és a minél gyorsabb kifizetések érdekében. Ennek révén az elvégzett munkáért és a vállalt kötelezettségekért járó források rekord mértékben, több mint 300 milliárd forint értékben jutottak el az érintettekhez az idei esztendőben még húsvét előtt - tette hozzá.



Nagy István kitért arra is, hogy az agrár- környezetgazdálkodási program keretében meghirdetett felhívások kapcsán összesen csaknem 109 milliárd forint kifizetése történt meg március végéig. Az ökológiai gazdálkodásban részt vevő termelők pedig mintegy 18 milliárd forint támogatásban részesültek. A Natura 2000 mezőgazdasági területeknek és más érintett területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések mértéke meghaladta a 12 milliárd forintot. A Vidékfejlesztési Programban a területalapú támogatások tehát összesen 140 milliárd forint értékben érkeztek meg az érintettekhez.



A miniszter kiemelte azt is, hogy az I. pilléres közvetlen támogatás révén ugyancsak az idei évben januártól április elejéig 15 jogcímen született döntés 168,9 milliárd forint kifizetéséről, folytatva a tavalyi év utolsó negyedévében történt előleg- és részfizetéseket. Ebből csak zöldítés jogcím esetében 130 ezer termelőnek 44 milliárd forint, az egységes területalapú támogatások (SAPS) esetében pedig 124 ezer gazdálkodó 5,8 milliárd forint támogatáshoz jutott eddig.



A tárcavezető kiemelte, a kormány mindig a gazdák mellett áll. Ezek a tények is jól mutatják, hogy az agrártámogatási rendszer összes lehetséges eszközét mozgósítottuk a nehéz gazdasági helyzet kezelése és a termelők megsegítése érdekében - húzta alá Nagy István.