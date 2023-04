Gazdaság

Agrárminisztérium: húsvétkor is garantált az élelmiszerbiztonság

A hatóság kiemelten ellenőrzi az étkezési tojást, a pácolt, füstölt húskészítményeket, a hidegkonyhai készítményeket, az édesipari termékeket, a primőr import zöldségeket és gyümölcsöket, a borászati termékeket és szeszes italokat. 2023.04.05 09:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Idén március 14-én elindult az egész országra kiterjedő tavaszi szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés, amely április 10-ig tart. Eddig 1154 vizsgálatra került sor, ebből 87 esetben szabtak ki bírságot a szakemberek, összesen több mint 6,3 millió forint értékben - jelentette be szerdai közleményében Nobilis Márton, az Agrárminisztérium (AM)élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára.



Az államtitkár ismertette, hogy az idei tavaszi szezonális ellenőrzéseket is a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) irányításával a területileg illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervek és a Nébih szakemberei végzik. Kiemelte, hogy a hatósági felügyelet célja, hogy az ismeretlen eredetű, nem biztonságos és nem megfelelő minőségű élelmiszer húsvétkor ne kerülhessen a fogyasztók asztalára.



A hatóság kiemelten ellenőrzi az étkezési tojást, a pácolt, füstölt húskészítményeket, a hidegkonyhai készítményeket, az édesipari termékeket, a primőr import zöldségeket és gyümölcsöket, a borászati termékeket és szeszes italokat - közölte az államtitkár.



Nobilis Márton hozzátette, hogy a szezonális ellenőrzés első időszakában, március 14-26. között 1154 ellenőrzésre került sor. Ezen belül a szakemberek 142 élelmiszer-előállító helyet, 657 élelmiszer-forgalmazó és 202 vendéglátóhelyet, valamint 133 kistermelőt és 20 őstermelőt vizsgáltak. A szabálytalanságok miatt az ellenőrök 12 alkalommal figyelmeztetést, 87 esetben bírságot és összesen több mint 6,3 millió forint büntetést szabtak ki.



Az államtitkár kitért arra is, hogy a létesítmények ellenőrzése során az ellenőrök idén is a leggyakrabban, 61 esetben higiéniai problémákat találtak, valamint a nyomon-követhetőségre vonatkozóan 47 esetben találtak hiányosságot. Ugyanakkor pozitív tapasztalat, hogy a tojáscsomagolókban nem merült fel sem higiéniai, sem nyomon-követési hiányosság.



A szakemberek az első időszakban 5740 hazai és külföldi élelmiszertételt ellenőriztek, melyből 208 tételt kellett kivonni a forgalomból, országosan 7448 kilogramm mennyiségben, amire a fogyaszthatósági vagy minőség-megőrzési idő lejárta, a nyomon-követés hiánya és jelölési hiba miatt került sor. Pozitívum, hogy lejárt sonkát eddig nem találtak az ellenőrök, és a hidegkonyhai készítmények laboratóriumi vizsgálata is kedvező eredménnyel zárult - tette hozzá az államtitkár.