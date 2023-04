Üzlet

Megújul a Magyar Reklámetikai Kódex

Az Önszabályozó Reklám Testület (ÖRT) és a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) kodifikációs bizottsága aktualizálta a Magyar Reklámetikai Kódexet: kiemelt figyelmet kapott az adatvédelem, a gyermek- és fiatalkorúaknak szóló reklámozás és a fenntarthatóság - közölte a reklámszövetség.



A közlemény szerint a normagyűjteményt április 4-én 24 szervezet vezetője írta alá, egyúttal vállalták azt is, hogy az etikai kódex szerint járnak el. A legjelentősebb módosítások a következők: kibővültek az általános reklámtilalmak a társadalmi etikai normák és a közízlés ingerküszöbének változásaira reagálva.



A kódex irány akar mutatni a mérvadó reklámozói magatartásformák preferálásával, például javasolja a sokoldalú emberábrázolást vagy a testképet digitális módon torzító manipulációk elkerülését - emeli ki a közlemény.



Önálló fejezetet kapott az adatvédelem. Tekintélyes mértékű átdolgozáson esett át a gyermek- és fiatalkorúaknak szóló reklámozás, illetve a szerepeltetésük. Teljeskörűen átírták a környezetvédelemmel és fenntarthatósággal kapcsolatos reklámokról szóló részt. Alaposabban szabályozták azoknak az alkoholmentes italoknak a reklámozását, amelyek alkoholtartalmú ital márkanevét viselik.



Új tartalomként került be a normagyűjteménybe a fogadási tippszolgáltatással kapcsolatos reklám is, továbbá aktualizálták az influenszer-marketingre vonatkozó szabályokat a Gazdasági Versenyhivatal korábban kiadott ajánlásainak tartalmára támaszkodva.



Az új Kódex 2023. június 30-tól hatályos.