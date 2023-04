Üzlet

Véget ért a kezdő vállalkozókat támogató Start program

A mentorálás ideje alatt a fiatalok hasznos ismeretekkel gyarapodtak, és ezzel el tudnak indulni azon az úton, amit választottak maguknak. 2023.04.01 19:05 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Véget ért a Nemzeti Tehetség Program keretében tavaly meghirdetett, fiatal vállalkozóknak szóló Start program.



A program záró eseményén a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára köszöntötte a résztvevőket. A tehetség sokféle lehet, de bármiben is legyen kiemelkedő valaki, biztosan megtalálhatja a neki megfelelő támogatást - mondta Nagy-Vargha Zsófia, aki pályázatok alapján úgy vélte, hogy a fiataloknak van megoldásuk a világ előtt álló kihívásokra, például hulladékhasznosításra, az éghajlatváltozásra vagy az egészség megőrzésére.



A Start program a képzéseken és az anyagi segítségen túl azzal is hozzájárult a sikerhez, hogy a résztvevőket új ismeretekkel gazdagította, és segített olyan kapcsolatokat építeni, amelyek a későbbi építkezés során értékesek lehetnek - tette hozzá.



A Design Terminal ügyvezetője abban bízik, hogy a mentorálás ideje alatt a fiatalok hasznos ismeretekkel gyarapodtak, és ezzel el tudnak indulni azon az úton, amit választottak maguknak.



Jónás László szerint a program másik nagy értéke az a közösség, ahová a pályázók bekerülhettek. Vállalkozóvá válni nem egyszerű, de sokkal könnyebb olyan közegben, amelynek tagjai bátorítják egymás kezdeményezéseit - hangsúlyozta.



A Start programot 2022 tavaszán hirdették meg először, a második kiírásra december 20-ig pályázhattak technológiai alapú szolgáltatás- és termékötletekkel a 18 és 35 év közötti fiatalok. A szervezők egészségügyi és szociális, közösségi célú, illetve zöld megoldásokat vártak a jelentkezőktől. A 8 hetes mentorálási-képzési időszakban 20 csapat vehetett részt, ők bruttó 3-3 millió forintot is kaptak az ötleteik megvalósítására.



A programot a Nemzeti Tehetség Központ bonyolította le a Design Terminállal együttműködve.