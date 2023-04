Gazdaság-turizmus

Ötcsillagos hotel nyílt Szántódon

MTI/Vasvári Tamás

Átadták az ötcsillagos Mövenpick BalaLand Resort és FamilyParkot Szántódon pénteken. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter az eseményen azt mondta: fontos a szolgáltatások fejlesztése, a magyar gazdaság akkor igazán eredményes, ha az ipar mellett a szolgáltatószektor a legmagasabb színvonalon működik.



A politikus kiemelte: a szállodaipar komoly fejlődésen ment keresztül Magyarországon az elmúlt években, és nemcsak a fővárosban, valamint a Balatonnál, hanem mindenhol nagy lehetőség előtt áll a következő időkben is, mert "ahol jó színvonalú vendéglátás van, ott nagyot lehet előre lépni".



Legyen vidéken is minél több hasonló hely hogy a legmagasabb szintű vendéglátást, gasztronómiát, wellnessprogramot biztosítsák a vendégeknek - mondta. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a magyar gazdaság fejlődéséhez a szálloda- és szolgáltatási szektor is nagymértékben hozzá tud járulni a következő években.



Gulyás Gergely a magyar Dreamland Holding turisztikai ingatlanfejlesztő csoport beruházásának eredményeként felépült és az Accor nemzetközi szállodaipari csoport által üzemeltetett szántódi Mövenpick BalaLand Resortról azt mondta, hogy több mint 20 milliárd forintos fejlesztést az állam 7 milliárd forinttal támogatta.



A Jules Verne 80 nap alatt a Föld körül címe könyve ihlette hotel az a célt szolgálja, ami az elmúlt évtizedek, de különösen a rendszerváltozás óta cél, hogy a Balaton ne csak a júniusban, júliusban és augusztusban, hanem egész évben is élvezhető, kihasználható legyen - tette hozzá.



Szepesi Richárd, a Dreamland Holding tulajdonosa azt mondta: a szántódi hotel családias, 109 szobás és gyermektematikára épül, szemben ugyancsak a holding fejlesztéseként elkészült, hivatalosan május elején nyíló tokaji Minaro Hotel MGallery-vel.

Két évtizedes szállodafejlesztő és szállodatulajdonosi tapasztalata szerint létjogosultsága valami különlegesnek, egyedülállónak lehet - jelentette ki.



Kiemelte, hogy a Mövenpick az Accor márkájaként "tökéletes választás", mert képesnek kell lennie arra, hogy osztrák, német, olasz, szlovén vendégeket "tudjon hozni".



Szepesi Richárd a jövőbeni tervekről elmondta: Balatonfüreden ötcsillagos, 102 szobás, felnőttematikus szálloda épül jövő év végére, és 2024-ben kezdődik a visegrádi strandfürdő fejlesztése.



Az MTI a helyszínen a hotel munkatársaitól úgy értesült, hogy a szántódi létesítmény foglaltsága húsvétra már most 50 százalék felett van. Reményeik szerint az ünnep alatt teltházzal üzemelnek, és a foglaltság szeptember után is meghaladja az 50 százalékot.



Az Accor korábban arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a Mövenpick hotelmárka a szántódi Mövenpick BalaLand Resort és FamilyParkkal mutatkozik be Magyarországon.



A Mövenpick BalaLand beltéri és kültéri víziparkot, kalandparkot, több mint 5000 négyzetméternyi beltéri létesítményt és 112 lakóapartmant foglal magában.



Hozzátették, hogy a 100 szobás, ötcsillagos tokaji Minaro Hotel MGallery a régió vezető felsőkategóriás üdülőhelye lesz, kiegészülve egy önálló rendezvényközponttal. A beruházás összértéke 28 millió euró.



Az Accor a világ egyik vezető szállodaipari csoportja, több mint 5200 ingatlannal és 10 ezer vendéglátóhellyel a világ 110 országában. Világszerte mintegy 230 ezer munkatársat foglalkoztatnak.



A nyilvános cégadatok szerint magyarországi cégük az Accor Pannonia Hotels árbevétele a koronavírus-járvánnyal sújtott 2020-as évben 4,2 milliárd forintra apadt az előző évi 24 milliárd forintról, adózás utáni vesztesége csaknem 7 milliárd forint volt. Tavaly viszont már csaknem 7,2 milliárd forint árbevételt értek el, és az adózás utáni veszteségük is felére, mintegy 3,6 milliárd forintra csökkent.