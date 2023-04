Ünnep

Húsvét - Szombattól várhatók a legforgalmasabb napok az üzletekben

Óvatosabbak a vevők, nem hozták annyira előre a húsvéti bevásárlásokat, mint korábban, így szombattól különösen forgalmas napok várhatók az üzletekben - mondta az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára az MTI-nek.



Vámos György jelezte: a január és a február az év két legkisebb forgalmú hónapja, majd a húsvét előtti időszakban mindig megélénkül a kiskereskedelem. A főtitkár szerint idén szintén arra lehet számítani, hogy elsősorban az élelmiszerek, de az iparcikkek forgalma is nő az elmúlt hónapokhoz képest.



Az előző év azonos időszakával összehasonlítva folyó áron természetesen többet hagynak majd az üzletekben a fogyasztók, a megvásárolt árumennyiséget tekintve pedig abban bíznak, hogy lesznek olyan termékcsoportok, amelyeknél eléri az előző évi szintet a kiskereskedelmi forgalom volumene - fogalmazott az OKSZ főtitkára. Hozzátette, hogy ebbe a körbe tartoznak az árstopos termékek is, mert részben kapcsolódnak a húsvéti ünnepi étkezéshez.



Vámos György elmondta: bőséges a kínálat, van elegendő áru az üzletekben, esetenként ugyanakkor előfordul, hogy a gyártók nem tudnak megfelelő ütemben szállítani. Ezt az okozza, hogy most nehezebb olyan pontosan felmérni a vásárlói igényeket, mint korábban - mutatott rá.



Felhívta a figyelmet arra is, hogy az üzletláncok sok akciót hirdetnek. A kereskedők azzal számolnak, hogy a családok többet tudnak költeni, mint az év elején.