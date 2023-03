Gazdaság

Technikai recesszióba került Csehország

Általános elemzői vélemény, hogy a recesszió rövid életű lesz, és a cseh gazdaság az év közepétől kezdve már lassan növekedni fog. 2023.03.31 17:53 MTI

Technikai recesszióba került Csehország, miután a tavalyi utolsó két egymást követő negyedévben is csökkent a bruttó hazai termék (GDP) az előző negyedévhez viszonyítva - mutatott rá a Cseh Statisztikai Hivatal (CSÚ) pénteken nyilvánosságra hozott pontosított statisztikai jelentésében.



A 4. negyedévben a csökkenés 0,4 százalékos volt az előző negyedévhez viszonyítva, egy tizeddel rosszabb a március elején közölt, még részben becslésekre hivatkozó adatnál. A 3. negyedévben a csökkenés 0,3 százalékos volt, míg az első két negyedévben mérsékelt növekedés volt negyedéves összevetésben - mutat rá a jelentés.



Éves összehasonlításban a negyedik negyedévi GDP 0,3 százalékkal, egész évben pedig 2,5 százalékkal növekedett.



Éves szinten minden negyedévben nőtt a GDP tavaly, de a növekedés üteme lassult. Az elsőben 4,7 százalék, a másodikban 3,5 százalék, a harmadikban pedig 1,5 százalék volt a GDP növekedési üteme. Az éves szintű, 2,5 százalékos GDP növekedés egy százalékkal gyengébb eredmény, mint 2021-ben.



A 4. negyedévben és az egész évben is a statisztikusok szerint csökkentek a cseh háztartások reálbevételei és kiadásai.



A Csehországban működő külföldi tulajdonú cégek adózás utáni nyeresége tavaly a GDP 6,2 százalékát tette ki, ami 300 milliárd koronát jelent. Ebből az összegből a cégek 124 milliárd koronát újra Csehországban fektettek be. "Az adatok a külföldi beruházások magas nyereségességét jelzik" - mutatott rá a CSÚ.



Általános elemzői vélemény, hogy a recesszió rövid életű lesz, és a cseh gazdaság az év közepétől kezdve már lassan növekedni fog.