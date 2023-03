Gazdaság

Pusztító növénykórokozó baktérium jelenlétét igazolták hazánkban

Három vármegyében - Hajdú-Biharban, Jász-Nagykun-Szolnokban és Zalában - igazolták a pusztító növénykórokozó Ralstonia pseudosolanacearum baktérium jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) munkatársai 2022 szeptemberében vett mintákban - közölte a szervezet a honlapján csütörtökön.



A közlemény szerint a baktérium "zárlati károsítónak" minősül, jelenléte jelentős gazdasági károkkal járhat, mivel a terjedése csak a megfelelő növényegészségügyi intézkedésekkel biztosítható, kémiai ellenszere ugyanis egyelőre nincs.



A Nébih szerint a burgonya, a paradicsom, a tojásgyümölcs, a rózsa mellett dísznövények is gazdanövények lehetnek.



A baktérium terjedésének elsődleges kiindulópontja a fertőzött szaporítóanyag, de a baktériumfaj képes a felszíni eredetű öntözővíz révén is terjedni, amelynek forrása a kesernyés csucsor (Solanum dulcamara). A növénykórokozó baktérium fertőzőképességét tartósan megőrzi, és akár munkagépekkel érintkezése is eredményezhet további fertőzéseket - írták.



A Nébih arra figyelmeztetett, hogy a fertőzés teljes mértékű terméskiesést is okozhat, és a fertőzött területen akár évekre szüneteltetni kell a gazdanövények termesztését.



A vegyszeres védekezés hiányában a Nébih preventív növényegészségügyi intézkedések alkalmazását javasolja a gazdáknak, hogy csak laboratórium által bevizsgált, egészséges szaporítóanyagokat használjanak, és fertőtlenítsék a munkaeszközöket. Az ugaroltatás, illetve a kalászosok vagy egyéb fűfélék termesztése vetésváltásban is javasolt, valamint az árvakelések irtása.