Energiaválság

EM: Másfélszer több védett gáztartalékkal már a következő télre készül a kormány

A háború és az elhibázott brüsszeli szankciók okozta bizonytalanságok miatt a kormány úgy döntött, hogy a biztonsági gázkészlet mellett a tavaly beszerzett különleges készlet is a hazai tárolókban marad. A korábbi 1,2 milliárd helyett így összesen több mint 1,9 milliárd köbméter védett állami földgáztartalék segíti a megfelelő felkészülést az ősszel kezdődő újabb fűtési szezonra - közölte az Energiaügyi Minisztérium.



A közleményben kiemelték, hogy az Energiaügyi Minisztérium az átlagfogyasztásig fenntartott rezsivédelem mellett a hazai fogyasztók ellátásbiztonságát is megőrzi.



A háború és az elhibázott szankciók a tartós készlethiányok kialakulásának kockázatával is fenyegettek a tavalyi év második felében. Az energia-veszélyhelyzeti intézkedések részeként a kormány a békeidőkben rendelkezésre álló 1,2 milliárd köbméter biztonsági készleten felül további több mint 700 millió köbméter földgáz beszerzéséről és betárolásáról döntött. A lépés nyomán a gázszállítások megszakadása esetén is huzamosabb ideig lett volna elegendő energiahordozó a magyar családok otthonainak fűtésére, a gazdaság működőképességének garantálására - írták.



Az enyhe téli időjárásnak, a kormányzati takarékossági intézkedéseknek és a tudatos fogyasztói magatartásnak köszönhetően 2022-ben a megelőző évihez képest 17 százalékkal csökkent a hazai gázfelhasználás. A tavalyi év azonos időszakához viszonyítva jelenleg nagyjából kétszeres mennyiség érhető el a nemzetközi összevetésben is kiemelkedő kapacitású magyarországi tárolókban. Töltöttségük így a fűtési szezon végéhez közelítve még mindig meghaladja a 45 százalékot. Az összes hazai készlet a 2021-es egész évi lakossági fogyasztás közel háromnegyedét fedezhetné.



A kedvező tendenciák ellenére az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciós intézkedések, tervek súlyos bizonytalanságot okoznak, az árak újbóli emelkedését hozhatják magukkal, megnehezíthetik a készletezést. A kormány ezért úgy döntött, hogy a biztonsági és különleges készleteket egyaránt megtartja, ezzel is megkönnyítve a következő télre való felkészülést. Az eddigi 1,2 milliárd helyett így szükség esetén több mint 1,9 milliárd köbméter védett gáztartalék segítheti a hazai fogyasztók, a magyar családok, intézmények és vállalkozások biztonságos ellátását - olvasható a minisztérium közleményében.