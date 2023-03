Világgazdaság

A cseh atomerőművek számára amerikai cég szállítja a nukleáris fűtőanyagot az oroszok helyett

A Roszatom orosz állami holding részét képező TVEL cég helyett az amerikai Westinghouse társaság szállítja a nukleáris fűtőanyagot a cseh atomerőművekbe a jövőben - közölte Ladislav Kríz, a Cseh Energetikai Művek (CEZ) szóvivője szerdán Prágában.



A két cseh atomerőmű - Dukovany és a Temelín - a CEZ tulajdonában van. A vállalat részvényeinek 70 százalékát a cseh állam birtokolja.



A múlt század nyolcvanas éveiben üzembe helyezett régebbi Dukovany atomerőmű majdnem 40 éven át orosz fűtőanyagot használt. Az ezredfordulótól működő Temelín szintén orosz fűtőrudakat használ, de kipróbálta már a Westinghouse nukleáris fűtőanyagát is.



A CEZ menedzsmentje az orosz-ukrán háború kitörése után döntött úgy, hogy biztonsági okokból az orosz fűtőrudat amerikaiakra cseréli mindkét atomerőműben. A cégek közötti szerződés pénzügyi részleteit a CEZ nem hozta nyilvánosságra.



A közlés szerint a Westinghouse a francia Framatome céggel együtt fogja 2024-től szállítani a nukleáris fűtőrudakat Csehországba. A CEZ nukleárisfűtőrúd-tartaléka mintegy három évre elegendő. A tartaléknak ezt a szintjét a CEZ a jövőben is fenn akarja tartani.



"A fűtőrudak szállításának bebiztosítása nyugati cégek által jelentős lépés nemcsak Dukovany és Temelín, hanem az egész cseh energiaipar számára. Jelentősen megnőtt ezzel Csehország energiabiztonsága" - mondta Daniel Benes, a CEZ vezérigazgatója. A Westinghouse a nukleáris fűtőrudakat svédországi leányvállalatával gyártatja majd.



A cseh kormány a két atomerőmű kapacitásának bővítését tervezi. A Westinghouse már jelezte, hogy érdeklődik a projekt iránt, és részt vesz a pályázaton. Az amerikaiak mellett a francia EDF és a dél-koreai KHNP csoport nyújtott be pályázatot, ezeket jelenleg a CEZ szakértői tanulmányozzák.