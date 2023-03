Pénzügy

A május 1-jei hosszú hétvégén egyesül az MKB Bank és a Takarékbank

Április 30-án lezárul az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. jogi egyesülésével a Magyar Bankholding keretében csaknem három éve tartó fúziós folyamat - közölte a bankholding szerdán az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a tagbankok, illetve a május 1-től egységes MBH Bank márkanév és arculat alatt működő bank április 27. és május 2. között nem egybefüggő, teljes és részleges bankszünnapokat tartanak, amelyekre az egyesülés miatt felmerülő technikai és informatikai átállások zavartalan lebonyolítása miatt kerül sor.



Az ügyfelek ezalatt bizonyos szolgáltatásokat csak korlátozott időtartamban vagy formában tudnak majd igénybe venni - hívták fel a figyelmet a közleményben.



Az átállás nem érinti a plasztik betéti és hitelkártyás vásárlást, valamint a kereskedői kártyaelfogadó szolgáltatást, ezek a szolgáltatások az egyesülés hétvégéje alatt is zavartalanul működnek.



Az egyesülés miatt nem változik meg az MKB Bank és a Takarékbank ügyfeleinek fizetési számlaszáma, illetve a használatban lévő, érvényes bankkártyákat az ügyfelek az átállási hétvégén, és azt követően is használhatják.



A két pénzintézet ügyfelei az átállás idején az elektronikus csatornák elérésében és az azonnali átutalási megbízásoknál leállásokat tapasztalhatnak, április 28-án pedig a bankfiókok csökkentett nyitvatartással üzemelnek. A kártyahasználatban, az internetes vásárlások jóváhagyásában, valamint az ATM hálózaton történő készpénzfelvételben rövidebb szolgáltatás-kiesésekre kerülhet sor.



Az ütemterv alapján a banki elektronikus csatornák elérhetősége, a pénzforgalom (forint- és devizautalások küldése és fogadása) és a kártyahasználat május 1-jén, hétfőn 14 órára áll vissza a megszokott működésre. Május 2-án, kedden a bankfiókok már nyitva tartanak, és a telefonos ügyfélszolgálaton is korlátozások nélkül igénybe vehető az ügyintézés - közölték.



A Magyar Bankholding felidézte: az MKB Bank és a Takarékbank egyesülésével lezárul a régióban is egyedülálló fúziós folyamat. A létrejövő MBH Bank a második legnagyobb magyarországi bank lesz mérlegfőösszeg alapján, és az ország legnagyobb fiókhálózatával, valamint az egyik legkiterjedtebb ATM-hálózattal rendelkezik majd.