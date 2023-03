Felmérés

Cofidis: a magyar háztartások 40 százaléka tervez energiatakarékossági beruházásokat

A magyar háztartások 40 százaléka tervez energiatakarékossági beruházásokat; tavaly július óta 10 százalékkal többen költenének energiahatékonysági korszerűsítésre otthonukban - derült ki a Cofidis Hitel Monitor legfrissebb reprezentatív kutatásából.



A hitelspecialista vállalat negyedéves rendszerességgel vizsgálja a hazai háztartások anyagi helyzettel kapcsolatos várakozásait.



A legfrissebb felmérésből kiderül: a magyarok 84 százaléka a jövőben is kihívásokkal teli időszakokra számít, ám tavaly évvégéhez képest kevésbé pesszimista képet fest a mínusz 23 ponton álló Cofidis Hitel Monitor családi kassza hangulatindex. A mutató 14 pontos javulása ellenére még így is a koronavírus-járvány első időszakához hasonlóak az eredmények.



A tervek megvalósítását hátráltatták az infláció nyomán megnövekedett kiadások a kutatás szerint. A magyarok közel negyede kényelmesen kijön a jövedelméből, ugyanakkor a válaszadók háromnegyedének hiányos a családi kasszája. Ez a hiány a többségnek havi szinten mintegy 200 ezer forintot jelent. Az élelmiszerárak emelkedése miatt tavaly júliushoz képest 35 ezer forinttal többet költenek erre a megkérdezettek havonta.



A felmérés alapján óvatosak lettek a magyarok, 59 százalékuk szerint érdemes várni a tervezett hitelekkel. Ugyanakkor egyötödük most is úgy véli: megéri hitel segítségével megvalósítania az adott beruházást, ha olyasmibe fekteti a pénzt, ami visszahozza az árát. Az adatokból kiderül, hogy akik az elmúlt 3 évben már terveztek az adott megtérülő befektetéssel, azok fűtéskorszerűsítésbe (45 százalék), szigetelésbe (34 százalék), illetve napelemrendszer telepítésébe (28 százalék) fogtak bele.



A magyarok számára a valódi motiváció az energiatakarékossági beruházásokhoz nem a környezettudatosság, hanem hogy minél nagyobb összeget takarítsanak meg: 13 százalékuknak csak ez számít, 40 százalékuk pedig, bár figyelembe veszi a fenntarthatósági megfontolásokat, lényegesebbnek tartja, hogy a korszerűsítéseknek köszönhetően kevesebbet költsön.



A Cofidis kutatása szerint a magyarok 9 százaléka tervez hitelt felvenni a következő egy évben. Az átlagos tervezett hitelösszeg 1,169 millió forint, a leggyakoribb hitelcélok a lakásvásárlás (33 százalék) és a lakásfelújítás (30 százalék), harmadik helyen az autóvásárlás áll 22 százalékkal.



A Cofidis Hitel Monitor kutatást az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft. készíti 2011 óta, 1000 fős mintán online adatfelvétellel, évente négy alkalommal. Az adatok a 18-69 éves magyar internetező lakosságra reprezentatívak.